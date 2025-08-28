وزير إسرائيلي متطرف يطرح خطة لابتلاع غزة إذا رفضت حماس الاستسلام

دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حكومة الاحتلال للبدء بضم أجزاء من قطاع غزة إذا أصرت حماس على رفضها إلقاء سلاحها.

قدّم الوزير اليميني المتطرف، الذي عارض بشدة إبرام اتفاق مع حماس لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين، خطته "للانتصار في غزة بحلول نهاية العام" في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

بموجب اقتراح سموتريتش، ستُمنح حماس مهلة نهائية للاستسلام ونزع سلاحها وإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة منذ هجومها في أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب.

ويقول سموتريتش إنه إذا رفضت حماس، على إسرائيل ضم جزء من القطاع أسبوعيًا لمدة أربعة أسابيع، مما يضع معظم قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

بحسب سموتريتش، سيُطلب من الفلسطينيين أولاً التحرك جنوباً في غزة، ثم تفرض إسرائيل حصاراً على شمال القطاع ووسطه لدحر أي "إرهابيين" متبقين من حماس هناك، وينتهي الأمر بالضم.

ويزعم سموتريتش أنه "يمكن تحقيق ذلك في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر"، داعياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "اعتماد هذه الخطة بالكامل فوراً".