البيت الأبيض: ترامب غاضب من هجمات روسيا على أوكرانيا ويعد ببيان حاسم

صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يكن راضيًا" عن الهجمات الروسية على أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس، وأنه يعتزم مناقشة الموضوع بمزيد من التفصيل لاحقًا.

منذ لقاء ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا قبل أسبوعين تقريبًا، لم يُحرز تقدم يُذكر نحو وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من محاولات ترامب التفاوض على وقف القتال.

أسفرت الهجمات الروسية الليلية على أوكرانيا عن مقتل 15 شخصًا على الأقل وإلحاق أضرار بالمباني.

وقالت ليفيت عن ترامب: "لم يكن سعيدًا بهذا الخبر، لكنه لم يُفاجأ أيضًا. هاتان الدولتان في حالة حرب منذ فترة طويلة".

وأضافت أن ترامب سيدلي ببيان إضافي حول الوضع في وقت لاحق من يوم الخميس.

وأضافت ليفيت أن الهجمات الروسية كانت قاتلة، وأن الهجمات الأوكرانية ألحقت أضرارًا جسيمة بمصافي النفط الروسية في أغسطس. قد لا يكون كلا الجانبين مستعدين لإنهاء الحرب.

وقالت إن ترامب يريد إنهاء الحرب، لكن "ربما لا يكون كلا طرفي هذه الحرب مستعدين لإنهائها بأنفسهما".

وصرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لبرنامج "تقرير خاص مع بريت باير" على قناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء بأنه يخطط للقاء ممثلين أوكرانيين هذا الأسبوع في نيويورك. ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع يوم الجمعة.

ويسعى ترامب جاهدًا لعقد لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أن ينضم إليهما في اجتماع ثلاثي لمناقشة إنهاء الحرب.

ولكن لم يُعقد أي اجتماع بين بوتين وزيلينسكي حتى الآن. وعندما سُئل ترامب يوم الاثنين عن سبب تردد بوتين في لقاء زيلينسكي، قال إن بوتين ببساطة لا يُحبه.