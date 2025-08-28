أحمد الشرع يستقبل رئيس المخابرات العراقية في دمشق | تفاصيل

التقى الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع اليوم الخميس في العاصمة دمشق رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع الأمني، والتأكيد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وعلى أن استقرار سوريا يشكل عاملاً أساسياً في أمن المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

كما تناولت المباحثات بين الشرع والشطري الجوانب الاقتصادية، ولا سيما تفعيل حركة التبادل التجاري وفتح المنافذ البرية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في سوريا، بعد عملية الانزال الإسرائيلية قرب دمشق حيث كشف مسئول إسرائيلي أن العملية استهدفت تفكيك أجهزة تركية زرعت بريف دمشق للتجسس على دولة الاحتلال، موضحا أن تل أبيب أخبرت الإدارة السورية بالقول "لا تجربوا صبرنا ولا تختبروا حدود عملياتنا".

وأشار إلى أن الأجهزة التي استعدتها إسرائيل تتواجد بالمواقع بسوريا منذ أكثر من 10 أعوام.