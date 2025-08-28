صنعاء تهتز بهجوم إسرائيلي.. ترجيحات باغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس بأن هناك ترجيحات تشير إلى اغتيال رئيس أركان الحوثيين ووزير دفاعهم في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مدينة صنعاء في اليمن.

وأوضحت القناة الإسرائيلية في نبأ عاجل، أن رئيس هيئة الأركان الحوثية تعرض لهجوم في اجتماع رفيع المستوى بصنعاء برفقة شخصيات رفيعة المستوى.

أعلنت جماعة الحوثي المتمركزة في اليمن، اليوم الخميس أن الغارات الإسرائيلية على صنعاء تستهدف الشعب اليمني بسبب مواقفه الداعمة لقطاع غزة.

ونفت جماعة الحوثي في بيان لرئيس الهيئة الإعلامية التابعة لها نصر الدين عامر نائب ، الأنباء التي ترددت بشأن استهداف قياداتها في صنعاء.

وأكدت أن ما يجري هو "استهداف لأعيان مدنية وللشعب اليمني بأكمله بسبب مواقفه الداعمة لغزة".

وأضاف: "جولة العدوان الصهيوني الجديدة فاشلة كسابقاتها والعمليات اليمنية، والإسناد اليمني لغزة وللمقاومة لن يتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة بإذن الله" .

وأكد عامر أن "يد الشعب اليمني القوية بقوة الله ستطال مجرمي الحرب الصهاينة".