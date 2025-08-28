اغتيال صادم بإسطنبول.. مقـ تل رئيس نادي علم داغ التركي برصاصة في الرأس

لقي رئيس نادي علم داغ التركي تونجاي ميريتش، مصرعه، بعدما أطلق شخص رصاصة على رأسه أثناء جلوسه في مقهى بمنطقة تشيكميكوي بولاية اسطنبول.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن شهود عيان قولهم: "انقطع الحوار فجأة، وفجأة، صوّب شاب في منتصف العمر مسدسه على الشخص المجاور له وأطلق النار".

وفي غضون ذلك، كثفت الشرطة التركية عملياتها للقبض على المهاجم الهارب، ونُقل ميريتش، الذي أصيب في رأسه، إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وقع الحادث حوالي الساعة التاسعة مساءً في مقهى بشارع تولجاهان في حي غونغورين، وبينما كان المهاجم يفر من مكان الحادث، وصلت الشرطة وفرق الطوارئ الطبية استجابةً لبلاغات شهود عيان.