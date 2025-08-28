حادث دموي بجنوب لبنان.. انفجار مسيرة إسرائيلية يوقع شهداء في صفوف الجيش

أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابط وعسكري أثناء محاولتهما الكشف على مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة بجنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان عاجل "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت، مما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين"، بحسب ما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد موقع النشرة الإخباري اللبناني بسقوط طائرة اسرائيلية مسيرة تحمل قنبلة متفجرة كانت تحاول القائها على حفارة في بلدة الناقورة.

وذكر أنه بعد سقوط الطائرة الإسرائيلية المسيرة والتي كانت تحمل قنبلة في بلدة الناقورة، توجه الجيش اللبناني للكشف عليه، و أثناء الكشف انفجرت القنبلة و معلومات عن وقوع إصابات.