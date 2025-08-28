حادث مروع.. تحطم مقاتلة بولندية أثناء التدريب ووفاة قائدها

صرح متحدث باسم الحكومة البولندية اليوم الخميس بأن طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو البولندي تحطمت أثناء بروفة لعرض جوي في رادوم، وسط بولندا، وأن الطيار لقي حتفه.

وأفادت وسائل إعلام بولندية بأن الطائرة تحطمت على المدرج حوالي الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش وألحقت به أضرارًا.

وتم إلغاء عرض رادوم الجوي المقرر في نهاية الأسبوع، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأكد المتحدث باسم الحكومة البولندية آدم سزلابكا، وفاة الطيار، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل.

وأضاف أن وزير الدفاع البولندي في طريقه إلى موقع التحطم.