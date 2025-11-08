آبل تقلص قيم استبدال أجهزتها: انخفاض كبير في أسعار iPhone وiPad وMac وApple Watch

أجرت شركة آبل تحديثاً مفاجئًا على صفحة برنامج الاستبدال الرسمي في الولايات المتحدة، ونقصت بشكل ملموس الحد الأعلى لقيم استبدال أغلب منتجاتها، بدءًا من هواتف الآيفون والأجهزة اللوحية حتى حواسيب Mac وساعات Apple Watch. تراوحت نسبة الانخفاض بين 15% و25% لمعظم الفئات.

هواتف iPhone تتصدر الانخفاضات في الأسعار

يشير التقرير إلى أن فئة الآيفون كانت الأكثر تأثراً، حيث تراجعت قيمة Trade-In لأغلب الإصدارات الحديثة والقديمة بشكل حاد، وأهمها:

وصلت قيمة استبدال iPhone 16 Pro Max إلى 670 دولار فقط، بانخفاض بلغ 30 دولار عن الشهر الماضي.

سجلت أجهزة iPhone 15 Pro Max تراجعاً كبيراً بنسبة 25% ليصبح أقصى قيمة لها 470 دولار مقابل 630 سابقاً.

العديد من الإصدارات القديمة مثل iPhone 12 Pro وصلت نسبة انخفاضها إلى 27% ليحقق فقط 160 دولار كحد أقصى.

أجهزة iPad وMac... لا استثناء من موجة التخفيضات

لم تسلم فئة الأجهزة اللوحية والحواسيب من موجة الانخفاضات؛ فمثلاً:

انخفضت قيمة استبدال iPad Pro بنسبة طفيفة بينما تراجعت أسعار iPad العادي وiPad mini بمعدل 7-10%.

أجهزة iMac وiMac Pro شهدت هبوطاً شديداً، حيث وصل الانخفاض في iMac Pro إلى حوالي 38%.

أجهزة MacBook Pro وMacBook Air تراجعت قيمتها بنسب بسيطة، بينما تم إنهاء استقبال حواسيب MacBook القديمة في برنامج الاستبدال.

ساعات Apple Watch تتلقى حصة أقل من التخفيض

تقلصت قيمة ساعات أبل أيضاً باستثناء إصدار Ultra، وبلغت نسبة الانخفاض في بعض الموديلات 5–16%. على سبيل المثال:

Apple Watch Series 10 تراجعت إلى 160 دولار بدلاً من 175.

الأغلب حافظ على انخفاض متباين يتراوح بين عدة دولارات وحتى 14%.