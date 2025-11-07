قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

صفقة بمليار دولار بين آبل وجوجل.. سر الشراكة الكبري يغير مستقبل الذكاء الصناعي .. ماذا سيقدم مساعد سيري الصوتي ؟

صفقة بمليار دولار بين آبل وجوجل
صفقة بمليار دولار بين آبل وجوجل
شيماء عبد المنعم

تخطط شركة آبل Apple، لدفع نحو مليار دولار سنويا للحصول على نموذج ذكاء صناعي قوي للغاية، يتضمن 1.2 تريليون معلمة، والذي تم تطويره من قبل شركة ألفابت الشركة الأم لـ جوجل. 

من المقرر أن يساعد هذا النموذج في تطوير وتحسين مساعد سيري الصوتي الذي طالما وعدت آبل بتجديده، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

بعد فترة من التقييم المكثف، تعمل الشركتان حاليا على وضع اللمسات النهائية لاتفاق سيمنح آبل حق الوصول إلى تكنولوجيا جوجل، وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات جارية بشكل سري.

آبل تقترب من صفقة لدفع 1 مليار دولار سنويا لـ جوجل لتشغيل Siri الجديدة
 

تركز آبل على الاستفادة من مساعدات جوجل لإعادة بناء التكنولوجيا الأساسية لـ سيري، مما يمهد الطريق لتقديم مجموعة جديدة من الميزات في العام المقبل. 

ويعد نموذج جوجل الذي يحتوي على 1.2 تريليون معلمة وهو مقياس لتعقيد البرمجيات الذكية، أقوى بكثير من النماذج الحالية التي تعتمد عليها آبل.

في وقت سابق، كانت آبل تفكر في استخدام نماذج من أطراف ثالثة أخرى لإتمام هذه المهمة، ولكن بعد اختبار نماذج مثل "Gemini" من جوجل، وChatGPT من OpenAI، وClaude من أنثروبيك، قررت آبل في وقت لاحق من هذا العام الاعتماد على جوجل، كما أفادت وكالة "بلومبرج". 

وتعتمد آبل على هذه التكنولوجيا كحل مؤقت حتى تصبح نماذجها الخاصة أقوى.

من المتوقع أن يتم إطلاق النسخة الجديدة من سيري في الربيع المقبل، حسبما أفادت "بلومبرج"، ونظرا لأن الإطلاق لا يزال بعيدا، فقد تتغير الخطط والشراكة مع مرور الوقت. وقد رفض المتحدثون باسم آبل وجوجل التعليق على الأمر.

بعد انتشار الخبر، ارتفعت أسهم الشركتين بشكل طفيف يوم الأربعاء، فقد زادت أسهم آبل بنسبة أقل من 1% لتصل إلى 271.70 دولارا، بينما صعدت أسهم ألفابت بنسبة تصل إلى 3.2% ليصل سعر السهم إلى 286.42 دولارا.

يمثل نموذج جوجل "Gemini" تقدما كبيرا مقارنة بالنموذج الذي تستخدمه آبل حاليا والذي يحتوي على 150 مليار معلمة، ويستخدم في النسخة السحابية من “آبل إنتليجنس”، هذه الخطوة ستعزز من قدرة النظام على معالجة البيانات المعقدة وفهم السياق بشكل أفضل.

يشرف على مشروع تحديث سيري باستخدام النموذج الثالث، فريق يترأسه مايك روكويل، مبتكر جهاز "فيجن برو"، وكريج فيديريجي، رئيس هندسة البرمجيات في آبل، تحمل النسخة الجديدة من المساعد الصوتي، المقررة ضمن نظام iOS 26.4، الاسم الرمزي "لينوود".

بموجب الاتفاق، سيتولى نموذج "Gemini" مهام تلخيص وتخطيط سيري، وهي الوظائف التي تساعد المساعد الصوتي على تجميع المعلومات واتخاذ قرارات بشأن تنفيذ المهام المعقدة، بعض الميزات في سيري ستظل تستخدم نماذج آبل الداخلية.

سيعمل النموذج على خوادم السحابة الخاصة بـ آبل، مما يضمن بقاء بيانات المستخدم بعيدة عن بنية جوجل التحتية، كما خصصت آبل بالفعل أجهزة خوادم الذكاء الصناعي لدعم النموذج.

على الرغم من أن الشراكة ضخمة، فمن غير المحتمل أن يتم الترويج لها علنا، ستتعامل آبل مع جوجل كمورد تكنولوجيا خلف الكواليس فقط، مما يجعل هذه الاتفاقية مختلفة عن اتفاقية الشركات بشأن متصفح "سفاري"، التي جعلت جوجل محرك البحث الافتراضي.

الاتفاقية ليست مرتبطة بالمفاوضات السابقة حول دمج "Gemini" مباشرة في سيري كدردشة تفاعلية، وهي المناقشات التي كانت قد اقتربت من التنفيذ في 2024 وفي وقت سابق من هذا العام، لكنها لم تتحول إلى ميزة فعلية.

كما أن هذه الشراكة لا تشمل دمج تقنية البحث من جوجل في أنظمة تشغيل آبل، وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ آبل، في آخر مكالمة أرباح للشركة، إن سيري قد تقدم في النهاية روبوتات محادثة إضافية إلى جانب خيار ChatGPT الحالي.

ليست آبل الوحيدة التي تعتمد على نموذج "Gemini" في تعزيز ميزات الذكاء الصناعي، العديد من الشركات الكبرى مثل "سناب" تعتمد أيضا على منصة "فيرتيكس" للذكاء الصناعي من جوجل. 

ولكن بالنسبة لـ آبل، تمثل هذه الخطوة اعترافا بتأخرها في مجال الذكاء الصناعي، واستعدادا للاعتماد على تكنولوجيا خارجية من أجل اللحاق بالركب.

