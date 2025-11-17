قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب قرار حبسه 15 يوما.. الاعترافات الكاملة لقاتل مهندس الإسكندرية
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات فائقة .. بوكو تستعد لإطلاق هاتف F8 Ultra

هاتفي Poco F8 Pro و F8 Ultra
هاتفي Poco F8 Pro و F8 Ultra
لمياء الياسين

أكدت شركة Poco اليوم إطلاق هاتفي Poco F8 Pro و F8 Ultra عالميًا في 26 نوفمبر . كما كشفت الشركة عن تصميم الهاتفين، مؤكدةً تفصيلًا رئيسيًا: كلاهما طرازان من Redmi K90 بعلامة تجارية جديدة.

هاتف Poco F8 Pro

يأتي هاتف Poco F8 Pro القياسي بثلاثة ألوان: الأسود، والرمادي، والأزرق المائي. ويشبه تصميمه الخلفي هاتف Redmi K90 في الصين، بما في ذلك تصميم الكاميرا المستطيلة نفسها ذات الزوايا المستديرة.

سيتوفر هاتف Poco F8 Ultra، وهو من الفئة الأعلى، باللونين الأزرق والأسود، لكن النسخة الزرقاء تتميز بلوحة خلفية جلدية أنيقة. يشبه تصميم وحدة الكاميرا تصميم هاتف Redmi K90 Pro Max إلى حد كبير

مواصفات هاتف  Poco F8 Pro 

مواصفات هاتف  Poco F8 Pro 


على الجانب الآخر حصل كلا الجهازين على عدة شهادات اعتماد، وتُظهر نتائج Geekbench الأخيرة بعض تفاصيل الأداء. يبدو أن هاتف F8 Pro سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite، بينما سيصل هاتف F8 Ultra إلى معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5. كما تشير التقارير إلى نظام Android 16 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت.
بعد تأكيد التصميم، لم يتبقَّ سوى السعر والمواصفات الكاملة، ولن نضطر للانتظار طويلًا. ستُطرح سلسلة POCO F8 عالميًا في أقل من أسبوع.

هاتف Poco F8 Pro هاتف Redmi K90 هاتف Poco F8 Ultra تصميم هاتف Redmi K90 Pro Max نظام Android 16

إكسيد LX
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
محركات
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
المزيد

