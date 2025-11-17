بمواصفات فائقة .. بوكو تستعد لإطلاق هاتف F8 Ultra

أكدت شركة Poco اليوم إطلاق هاتفي Poco F8 Pro و F8 Ultra عالميًا في 26 نوفمبر . كما كشفت الشركة عن تصميم الهاتفين، مؤكدةً تفصيلًا رئيسيًا: كلاهما طرازان من Redmi K90 بعلامة تجارية جديدة.

هاتف Poco F8 Pro

يأتي هاتف Poco F8 Pro القياسي بثلاثة ألوان: الأسود، والرمادي، والأزرق المائي. ويشبه تصميمه الخلفي هاتف Redmi K90 في الصين، بما في ذلك تصميم الكاميرا المستطيلة نفسها ذات الزوايا المستديرة.

سيتوفر هاتف Poco F8 Ultra، وهو من الفئة الأعلى، باللونين الأزرق والأسود، لكن النسخة الزرقاء تتميز بلوحة خلفية جلدية أنيقة. يشبه تصميم وحدة الكاميرا تصميم هاتف Redmi K90 Pro Max إلى حد كبير

مواصفات هاتف Poco F8 Pro

مواصفات هاتف Poco F8 Pro



على الجانب الآخر حصل كلا الجهازين على عدة شهادات اعتماد، وتُظهر نتائج Geekbench الأخيرة بعض تفاصيل الأداء. يبدو أن هاتف F8 Pro سيأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite، بينما سيصل هاتف F8 Ultra إلى معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5. كما تشير التقارير إلى نظام Android 16 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت.

بعد تأكيد التصميم، لم يتبقَّ سوى السعر والمواصفات الكاملة، ولن نضطر للانتظار طويلًا. ستُطرح سلسلة POCO F8 عالميًا في أقل من أسبوع.