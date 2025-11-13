أسعار البنزين اليوم الخميس

شهدت محطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار في أسعار البنزين والسولار، بعد أن قررت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار المنتجات البترولية يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، ثم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل لضمان استقرار السوق.





أسعار البنزين والسولار اليوم

أعلنت وزارة البترول عن الأسعار الرسمية للوقود اليوم كما يلي:

سعر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

سعر بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

سعر السولار: 17.5 جنيهًا للتر

سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

أسعار أنبوبة البوتاجاز

جاءت أسعار أنبوبة البوتاجاز وفق البيان الرسمي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعات

المنازل:

الشريحة الأولى (حتى 30 متر مكعب): 4 جنيهات للمتر المكعب

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 متر مكعب): 5 جنيهات للمتر المكعب

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 متر مكعب): 7 جنيهات للمتر المكعب

الاستخدامات الصناعية:

غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

سبب تثبيت أسعار البنزين لمدة عام

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تثبيت الأسعار يأتي في ظل التقلبات العالمية والمحلية في أسواق الطاقة، بهدف تحقيق استقرار نسبي، وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى: