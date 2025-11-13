قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويلم: إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل
وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات أساس تحسين الخدمات للمواطنين|صور
باكستان تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
جوتيريش يحذر من استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
عبد العزيز جمال

شهدت محطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار في أسعار البنزين والسولار، بعد أن قررت وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك أسعار المنتجات البترولية يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، ثم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل لضمان استقرار السوق.

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين والسولار اليوم

أعلنت وزارة البترول عن الأسعار الرسمية للوقود اليوم كما يلي:

سعر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

سعر بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

سعر السولار: 17.5 جنيهًا للتر

سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

أسعار أنبوبة البوتاجاز

جاءت أسعار أنبوبة البوتاجاز وفق البيان الرسمي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعات

المنازل:

  • الشريحة الأولى (حتى 30 متر مكعب): 4 جنيهات للمتر المكعب
  • الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 متر مكعب): 5 جنيهات للمتر المكعب
  • الشريحة الثالثة (أكثر من 60 متر مكعب): 7 جنيهات للمتر المكعب

الاستخدامات الصناعية:

  • غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
  • غاز الصب الصناعي: 16,000 جنيه للطن

سبب تثبيت أسعار البنزين لمدة عام

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن تثبيت الأسعار يأتي في ظل التقلبات العالمية والمحلية في أسواق الطاقة، بهدف تحقيق استقرار نسبي، وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى:

  • استمرار تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى.
  • سداد متأخرات الشركاء الأجانب.
  • تقديم حوافز تشجيعية لتعزيز الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
  • تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.
