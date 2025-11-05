ضبط 3 محطات وقود بأسيوط جمعت أكثر من 48 طن سولار وبنزين لبيعها في السوق السوداء

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط عدد من محطات الوقود بمركز أسيوط بعد قيامها بتجميع كميات كبيرة من السولار والبنزين المدعمين بلغت أكثر من 48 طنًا، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

وذلك خلال حملات رقابية مفاجئة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات جرت بقيادة المهندس خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وبمشاركة عبد الله عبد المولى مدير إدارة تموين مركز أسيوط، وإبراهيم فكيه مفتش الإدارة، إلى جانب ممثلين من الهيئة العامة للبترول برئاسة المهندس تامر محمد وعضوية كل من عبد الناصر كامل وخالد علي يوسف.

ضبط ثلاث محطات وقود بمركز أسيوط

وأضاف المحافظ أن الحملة أسفرت عن ضبط ثلاث محطات وقود بمركز أسيوط لمخالفتها القوانين وتجميعها كميات من المواد البترولية المدعمة دون وجه حق، حيث تم ضبط محطة بقرية موشا جمعت 7.104 طن سولار وتصرفت في 1.745 طن، مع ضبط تلاعب في معيار الضخ، كما تم ضبط محطة أخرى بقرية الزاوية جمعت 7.383 طن سولار وتصرفت في 8.963 طن، بالإضافة إلى محطة ثالثة بالقرية ذاتها جمعت 7.027 طن سولار و9.915 طن بنزين 92 و6.288 طن بنزين 80.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن تلك المحطات، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في المواد البترولية أو الاتجار بالدعم، في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وضمان توافر الوقود للمواطنين بشكل منتظم دون احتكار أو استغلال.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بتداول الوقود أو السلع التموينية عبر الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.