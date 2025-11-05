قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
ضربن الطالبة «كارما» بالتجمع.. 3 طالبات يواجهن هذه العقوبة بالقانون
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

ضبط 3 محطات وقود بأسيوط جمعت أكثر من 48 طن سولار وبنزين لبيعها في السوق السوداء

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط عدد من محطات الوقود بمركز أسيوط بعد قيامها بتجميع كميات كبيرة من السولار والبنزين المدعمين بلغت أكثر من 48 طنًا، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.

وذلك خلال حملات رقابية مفاجئة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات جرت بقيادة المهندس خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، والمقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، وبمشاركة عبد الله عبد المولى مدير إدارة تموين مركز أسيوط، وإبراهيم فكيه مفتش الإدارة، إلى جانب ممثلين من الهيئة العامة للبترول برئاسة المهندس تامر محمد وعضوية كل من عبد الناصر كامل وخالد علي يوسف.

ضبط ثلاث محطات وقود بمركز أسيوط

وأضاف المحافظ أن الحملة أسفرت عن ضبط ثلاث محطات وقود بمركز أسيوط لمخالفتها القوانين وتجميعها كميات من المواد البترولية المدعمة دون وجه حق، حيث تم ضبط محطة بقرية موشا جمعت 7.104 طن سولار وتصرفت في 1.745 طن، مع ضبط تلاعب في معيار الضخ، كما تم ضبط محطة أخرى بقرية الزاوية جمعت 7.383 طن سولار وتصرفت في 8.963 طن، بالإضافة إلى محطة ثالثة بالقرية ذاتها جمعت 7.027 طن سولار و9.915 طن بنزين 92 و6.288 طن بنزين 80.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن تلك المحطات، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب في المواد البترولية أو الاتجار بالدعم، في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وضمان توافر الوقود للمواطنين بشكل منتظم دون احتكار أو استغلال.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى تتعلق بتداول الوقود أو السلع التموينية عبر الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

محطات الوقود السولار والبنزين السوق السوداء حملات رقابية مديرية التموين والتجارة الداخلية تداول المنتجات البترولية

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

مشغولات ذهبية

انخفاض كبير في أسعار الذهب الآن .. وهذه قيمة الجنيه

الإيجار القديم

التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

دواجن بيضاء

بعد التراجع .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-11-2025

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تطلق المستوى الثاني من كورس اللغة المصرية القديمة

مستشفي الحمام

الصحة: جولة بمستشفى الحمام المركزي بمطروح للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة

وزارة البيئة تطلق أول حملة توعوية بجزيرة الجفتون لدمج ذوي الهمم في العمل البيئي

وزارة البيئة تطلق أول حملة توعوية بجزيرة الجفتون لدمج ذوي الهمم في العمل البيئي

«القاتل الصامت على مائدتك».. كيف يُدمّر الملح الأبيض القلب والدماغ دون أن تشعر؟

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

