فوز الفيلم القصير «32B: مشاكل داخلية» بالتانيت الذهبي في مهرجان قرطاج السينمائي

توج فيلم «32B: مشاكل داخلية» بجائزة التانيت الذهبي،كأفضل فيلم قصير في أيام قرطاج السينمائية.

فيلم 32B

الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد طاهر وتدور أحداثه في، لحظةً حرجة في العلاقة بين أب وابنته المراهقة، ولعب بطولته النجوم : محمد ممدوح، هنا شيحة، أحمد داش، جيسيكا حسام الدين، وجهاد حسام الدين.

وأوضحت لجنة التحكيم سبب اختيارها للفيلم قائلة: “أحيانًا، تختبئ أعمق الحقائق خلف ابتسامة. اخترنا أن نكرّم عملاً ينجح ببراعة في الموازنة بين ألم الغياب ونور الضحك. عمل يذكّرنا بأنّه حتى في أكثر لحظاتنا انكسارًا، يمكن العثور على شيء من الدعابة في الروابط التي تجمع الأب بابنته.”

ويستعد الفيلم لاستكمال سلسلة عروضه في عدد من المهرجانات داخل مصر وخارجها.