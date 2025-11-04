قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إحالة أوراق تأجر مواشي للمفتي أنهى حياة زوجة عمه بأسيوط

إيهاب عمر

قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط،إحالة أوراق، تاجر مواشي، للمفتي لابداء الراي الشرعي في إعدامه لقيامه بذبـ.ح زوجة عمه بعد رفضها إقامة علاقة غير شرعية معه بقرية النخيلة بمركز أبوتيج في أسيوط، وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر القادم للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، هاني تاج الدين السيد الرئيس بالمحكمة، و محمد جمال علي ، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عليان جامع و وائل عبد الحميد.

تعود وقائع القضية 3410 لسنة 2023 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة بحادث قـ.تل بقرية النخيلة وانتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص مقـ.تل " صفاء . م . خ " 37 عاما وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " خ . ع . ع " 20 عاما تاجر مواشي .
وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها زوجة عم المتهم ونجلتها خطيبة شقيق المتهم وحاول المتهم إقامة علاقة غير شرعيه مع المجني عليها وبسبب رفضها قام بذبـ.حها داخل غرفة نومها .

وكان المستشار خالد عبدالشكور المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال المتهم " خليفة . ع . ع " تاجر مواشي الى محكمة الجنايات.

 ووجهت النيابة العامة انه في يوم 8 يناير 2023 بدائرة مركز أبوتيج قـ.تل المجني عليها " صفاء . م . خ " عمدا مع سبق الإصرار بدافع انتقام تشبعت به نفسه حقدا وغلا بعد رفضها إقامة علاقة غير مشروعة معه فبيت النية وتفكر برويه ولم يجد لغايته إلا القـ.تل سبيلا فاعد لذلك مخططا إجراميا احكم دقائقه درسا واستهله بتجهيز سلاح ابيض " سكـ.ين " ثم كمن أمام مسكنها متحينا خروج زوجها وتسلل خلسة إلى غرفتها وما أن ظفر بها نائمة في فراشها حتى أن باغتها بطعـ.نات عديدة إصابات أماكن متفرقة بجسدها وأجهز عليها بنـ.حر عنقها فاحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

