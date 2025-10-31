قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بفتح: شبكة نفوذ تكنولوجي تحمي آلة الإبادة الإسرائيلية وتحصنها من المحاسبة
سعر الدولار اليوم 31-10-2025
الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
أسعار البنزين اليوم الجمعة
مصرع 3 شقيقات وإصابة 2 في انهيار سقف منزل بقنا
سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025
بسمة وهبة: لأول مرة السوشيال ميديا تجتمع على الحب والاحترام والفخر بمصر
سفير الهند بالقاهرة: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام
خطر يعيد أجواء الحرب الباردة.. روسيا والصين تحذران واشنطن من استئناف التجارب النووية
الأزهر يدين مجـ.ازر الفاشر.. ويدعو لتدخل عاجل لوقف نزيف دمـ.اء السودانيين
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات
خدمات

أسعار البنزين اليوم الجمعة
عبد العزيز جمال

تشهد محطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية استقرارًا واضحًا في أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025. 

يأتي هذا الاستقرار في أعقاب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، ثم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى لضمان الاستقرار في السوق.

أسعار البنزين اليوم في مصر

أولاً: أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات

جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر رسميًا على النحو التالي:

سعر بنزين 95 اليوم: 21 جنيهًا للتر

سعر بنزين 92 اليوم: 19.25 جنيهًا للتر

سعر بنزين 80 اليوم: 17.75 جنيهًا للتر

سعر لتر السولار اليوم: 17.5 جنيهًا

سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

أسعار البنزين الجديدة 2024

ثانيًا: أسعار أنبوبة البوتاجاز

جاءت أسعار أنبوبة البوتاجاز في السوق وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة البترول كالتالي:

الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

أسعار الغاز الطبيعي للاستخدامات المختلفة

1. أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

تم تحديد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل حسب شرائح الاستهلاك على النحو التالي:

الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات للمتر المكعب

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات للمتر المكعب

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات للمتر المكعب

2. أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية

أعلنت الوزارة الأسعار الخاصة باستخدامات الغاز في القطاعات الصناعية:

غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

غاز الصب المستخدم في الصناعات: 16,000 جنيه للطن

أسعار البنزين

قرار تثبيت الأسعار

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام يأتي في ظل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الراهنة، وما تشهده أسواق الطاقة العالمية من تقلبات في الأسعار وتحديات في سلاسل الإمداد. 

وأوضحت أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلية، مع الاستمرار في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى تقديم حوافز تشجيعية لهم بما يعزز من زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.

