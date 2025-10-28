أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز في مصر الآن

شهدت أسعار البنزين والسولار وأسعار أنبوبة البوتاجاز في السوق المحلية المصرية حالة من الاستقرار بعد سلسلة من التعديلات الأخيرة.

أسعار البنزين الرسمية

أعلنت الجهات المختصة أن أسعار البنزين جاءت على النحو الآتي:

سجل سعر لتر بنزين 95 أوكتان نحو 21 جنيهًا.

سجل سعر لتر بنزين 92 أوكتان نحو 19.25 جنيهًا.

سجل سعر لتر بنزين 80 أوكتان نحو 17.75 جنيهًا.

أسعار السولار

سعر لتر السولار يُسجل نحو 17.50 جنيهًا لكل لتر.

أما سعر متر مكعب من غاز تموين السيارات فيبلغ نحو 10 جنيهات للمتر المكعب الواحد.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

أعلنت كذلك الأسعار الرسمية للغاز الطبيعي وفق الشرائح الاستهلاكية:

الشريحة الأولى (من 0 إلى 30 م³): حوالي 4 جنيهات للمتر المكعب.

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 م³): حوالي 5 جنيهات للمتر المكعب.

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 م³): نحو 7 جنيهات للمتر المكعب.

أسعار أنبوبة البوتاجاز وأنواع الاستخدامات الصناعية

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد جاءت الأسعار كالتالي:

الأسطوانة المنزلية: تسجل سعر 225 جنيهًا.

الأسطوانة التجارية: يبلغ السعر 450 جنيهًا.

غاز قمائن الطوب (للاستخدام الصناعي في الطوب): 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

غاز الصب المستخدم في الصناعات: سعر الطن وصل إلى 16,000 جنيه.

التأثيرات والدلالات الاقتصادية

مع استقرار هذه الأسعار، فإن المستهلكين يمكنهم التنبؤ بتكاليف التنقل والطاقة بشكل أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة.

هذا الاستقرار يأتي بعد عدة زيادات سابقة في أسعار الوقود، حيث رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار مؤخرًا بين - بحسب تقارير - 10.5٪ إلى 12.7٪.

كما أوضحت الحكومة أن هذه الأسعار ستُجمَّد لمدة عام على الأقل فيما بعد هذا التعديل الأخير.

هذا الأمر قد يساعد على كبح التضخم المرتبط بأسعار النقل والطاقة، لكنه لا يعني زوال الضغوط الاقتصادية خصوصًا في ظل تقلبات سعر صرف العملة والزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج والاستيراد.

نصائح للمستهلكين

يُنصَح المواطنين بمراجعة استهلاكهم للوقود وغاز السيارات للتنبؤ بمصاريفهم الشهرية بدقة أكبر.

يمكن لمالكي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي الاستفادة من الشرائح الأرخص (الشريحة الأولى والثانية) لتقليل التكلفة.

أصحاب الأعمال أو المصانع التي تستخدم غاز صناعي أو غاز للصب أو الطوب عليهم مراجعة العقود وحساب التكاليف الجديدة بناء على السعر (16,000 جنيه للطن أو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية) لتعديل الأسعار أو الإنتاج.