قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
زلزال شديد بقوة 6.1 ريختر يضرب غرب تركيا.. والبحوث الفلكية تطمئن المصريين
عمرو أديب: لو استقر الوضع في السودان تقدر تأكِّل العالم
أطلق عليه 5 رصاصات.. براءة ضابط إيطالي من قتل شاب مصري
زلزال مرسي مطروح.. معهد الفلك يكشف تفاصيل الهزة الأرضية
المتحف المصري الكبير.. مصر تحتفل بعودة مجد الحضارة في يوم إجازة وطنية وتاريخ ثقافي يسطع من قلب الجيزة
على بعد 867 كيلومترًا | تفاصيل زلزال شمال مرسي مطروح
شاهد .. ملوك على الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز في مصر الآن

أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز في مصر الآن
أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز في مصر الآن
عبد الفتاح تركي

شهدت أسعار البنزين والسولار وأسعار أنبوبة البوتاجاز في السوق المحلية المصرية حالة من الاستقرار بعد سلسلة من التعديلات الأخيرة. 

أسعار البنزين الرسمية

أعلنت الجهات المختصة أن أسعار البنزين جاءت على النحو الآتي:

سجل سعر لتر بنزين 95 أوكتان نحو 21 جنيهًا.

سجل سعر لتر بنزين 92 أوكتان نحو 19.25 جنيهًا.

سجل سعر لتر بنزين 80 أوكتان نحو 17.75 جنيهًا.

واقرأ أيضًا:

زيادة أسعار البنزين والسولار

أسعار السولار

سعر لتر السولار يُسجل نحو 17.50 جنيهًا لكل لتر.

أما سعر متر مكعب من غاز تموين السيارات فيبلغ نحو 10 جنيهات للمتر المكعب الواحد.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات

أعلنت كذلك الأسعار الرسمية للغاز الطبيعي وفق الشرائح الاستهلاكية:

الشريحة الأولى (من 0 إلى 30 م³): حوالي 4 جنيهات للمتر المكعب.

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 م³): حوالي 5 جنيهات للمتر المكعب.

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 م³): نحو 7 جنيهات للمتر المكعب.

أسعار البنزين والسولار

أسعار أنبوبة البوتاجاز وأنواع الاستخدامات الصناعية

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد جاءت الأسعار كالتالي:

الأسطوانة المنزلية: تسجل سعر 225 جنيهًا.

الأسطوانة التجارية: يبلغ السعر 450 جنيهًا.

غاز قمائن الطوب (للاستخدام الصناعي في الطوب): 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

غاز الصب المستخدم في الصناعات: سعر الطن وصل إلى 16,000 جنيه.

أسعار البنزين والسولار

التأثيرات والدلالات الاقتصادية

مع استقرار هذه الأسعار، فإن المستهلكين يمكنهم التنبؤ بتكاليف التنقل والطاقة بشكل أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة. 

هذا الاستقرار يأتي بعد عدة زيادات سابقة في أسعار الوقود، حيث رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار مؤخرًا بين - بحسب تقارير - 10.5٪ إلى 12.7٪.

كما أوضحت الحكومة أن هذه الأسعار ستُجمَّد لمدة عام على الأقل فيما بعد هذا التعديل الأخير.

هذا الأمر قد يساعد على كبح التضخم المرتبط بأسعار النقل والطاقة، لكنه لا يعني زوال الضغوط الاقتصادية خصوصًا في ظل تقلبات سعر صرف العملة والزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج والاستيراد.

البنزين والسولار

نصائح للمستهلكين

يُنصَح المواطنين بمراجعة استهلاكهم للوقود وغاز السيارات للتنبؤ بمصاريفهم الشهرية بدقة أكبر.

يمكن لمالكي السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي الاستفادة من الشرائح الأرخص (الشريحة الأولى والثانية) لتقليل التكلفة.

البنزين والسولار

أصحاب الأعمال أو المصانع التي تستخدم غاز صناعي أو غاز للصب أو الطوب عليهم مراجعة العقود وحساب التكاليف الجديدة بناء على السعر (16,000 جنيه للطن أو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية) لتعديل الأسعار أو الإنتاج.

أسعار البنزين أسعار البنزين مصر أسعار السولار مصر أسعار الغاز الطبيعي مصر أسعار أنبوبة الغاز المنزلية تجارية جدول أسعار الوقود 27 أكتوبر 2025 الأسعار الرسمية للبنزين والسولار تكاليف الطاقة للمستهلك المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

ترشيحاتنا

السفارة الصينية

محافظ القاهرة يشهد حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

السفير ماجد عبدالفتاح

السفير ماجد عبدالفتاح: مصر ساهمت بدور بارز وكبير جدًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

المتحف المصري الكبير من الداخل

نقيب العاملين بالبترول: المتحف المصري الكبير يجسد قوة مصر الناعمة

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد