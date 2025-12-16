الأرصاد الجوية: منخففش ملابس تاني البرودة مكملة معانا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا بالفعل بدأتا الأجواء الشتوية وبدأت فرص الأمطار موجودة معنا أسبوعيا.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن اليوم كانت هناك حالات سقوط أمطار في معظم محافظات شمال البلاد، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسبب وجود منخفض جوي.

وأشارت إلى أن تاثير المنخفض اليوم موجود ومستمر معنا اليوم الثلاثاء مع احتمالية سقوط الأمطار في شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري.

وأوضحت أن تأثير المنخفض الجوي مستمر أيضا غدا الأربعاء ، وسيكون هناك وجود فرص لسقوط الأمطار في عدد من محافظات شمال البلاد، ومن يوم الخميس يتأثر الجو بالمرتفع الجوي وليس المنخفض.

ونصحت منار غانم، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، قائلة: البرودة مكملة معانا وخلاص منخففش ملابس تاني ونلبس ملابس شتوية وثقيلة في فترات الليل".