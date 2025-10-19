قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحريك أسعار الوقود.. تحذيرات من استغلال المواطنين ولجنة لمراقبة الأسواق
خزينة النادي انتعشت.. كم حصد بيراميدز عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي؟
أسعار الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر.. وعيار 21 يفوق التوقعات
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين.. ومحمود طلحة يكشف سر الانتصار في حرب أكتوبر | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.


15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
كشف خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، تأثير قرار رفع أسعار المحروقات على الخبز السياحي، قائلاً: “بالنسبة للخبز السياحي، فإن معادلة السوق تتحدث عن تحريك سعر المحروقات بما فيها السولار، وهو العنصر الأهم، حيث يصاحبه زيادة في عدد من مدخلات الإنتاج مثل الخميرة ونقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز ونقل العمالة”.


لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تزايد على أي لاعب أوليمبي فيما يتعلق بوطنية اللاعب، مشددًا على أن محمد كيشو بطل المصارعة يمثل واحدًا من آلاف الأبطال المصريين الذين يحققون ميداليات ويحافظون على حرصهم في رفع العلم المصري بالخارج.


بعد هزيمة 67.. محمود طلحة يكشف سر الانتصار في حرب أكتوبر 1973
أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان: كان هناك عوائق  في حرب أكتوبر تحتاج إلى حلول جذرية لنجاح أهداف الحرب.


طلحة: خطة الخداع الاستراتيجي فضل من ربنا.. وغرور إسرائيل جعلهم يشككون في هجوم مصر
أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن قادة عسكريين إسرائيليين أكدوا أن الهجوم المصري والسوري في حرب أكتوبر سيكون قبل غروب الشمس .

اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب
أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن  القوة تحفظ السلام والوطن  والضعف دعوة للعدوان .

متحدث الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 24 مليار جنيه

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة في الفترة من 30 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، وصل إلى 4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.

رئيس مجلس السيادة السوداني: القوات المسلحة لا تستهدف قبائل أو مناطق معينة
قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن القوات المسلحة لا تستهدف قبائل أو مناطق معينة.

مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية يعلن تشغيل المخابز بعد توقف أشهر بسبب الحصار
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المستشفيات في قطاع غزة تواجه أزمة خانقة بسبب نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية، ما يهدد حياة المرضى والجرحى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الإمدادات اللازمة.

أسامة ربيع: اتفاقية شرم الشيخ الأخيرة شكلت خطوة مهمة نحو استقرار الوضع الإقليمي
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس إدارة شركة ميرسك، “روبرت ميرسك أوجلا”، كان مثمرًا للغاية، حيث رحب الرئيس بأي استثمارات جديدة في مصر، سواء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو في قطاعات أخرى واعدة.


ضياء رشوان: إسرائيل لم تلتزم بتسليم جثامين الفلسطينيين.. ولا يجوز التفريق بين "رفات ورفات"
أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مسألة تبادل رفات الشهداء والأسرى بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي تكشف عن ازدواجية واضحة في التعامل الإنساني، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية كانت ملتزمة بموجب الاتفاق بتسليم نحو 28 رفاتا لجنود إسرائيليين، وهو ما تم بالفعل، في حين أن الجانب الإسرائيلي ملزم بتسليم أكثر من 400 جثمان لشهداء فلسطينيين، لم يتم تسليم سوى قرابة 125 منهم حتى الآن.

مصر أحمد موسى محمود طلحة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

ترشيحاتنا

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

بالصور

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد