شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين.. ومحمود طلحة يكشف سر الانتصار في حرب أكتوبر | أخبار التوك شو

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

كشف خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، تأثير قرار رفع أسعار المحروقات على الخبز السياحي، قائلاً: “بالنسبة للخبز السياحي، فإن معادلة السوق تتحدث عن تحريك سعر المحروقات بما فيها السولار، وهو العنصر الأهم، حيث يصاحبه زيادة في عدد من مدخلات الإنتاج مثل الخميرة ونقل الدقيق من المطاحن إلى المخابز ونقل العمالة”.



لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تزايد على أي لاعب أوليمبي فيما يتعلق بوطنية اللاعب، مشددًا على أن محمد كيشو بطل المصارعة يمثل واحدًا من آلاف الأبطال المصريين الذين يحققون ميداليات ويحافظون على حرصهم في رفع العلم المصري بالخارج.



بعد هزيمة 67.. محمود طلحة يكشف سر الانتصار في حرب أكتوبر 1973

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان: كان هناك عوائق في حرب أكتوبر تحتاج إلى حلول جذرية لنجاح أهداف الحرب.



طلحة: خطة الخداع الاستراتيجي فضل من ربنا.. وغرور إسرائيل جعلهم يشككون في هجوم مصر

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن قادة عسكريين إسرائيليين أكدوا أن الهجوم المصري والسوري في حرب أكتوبر سيكون قبل غروب الشمس .

اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن القوة تحفظ السلام والوطن والضعف دعوة للعدوان .

متحدث الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 24 مليار جنيه

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة في الفترة من 30 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، وصل إلى 4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.

رئيس مجلس السيادة السوداني: القوات المسلحة لا تستهدف قبائل أو مناطق معينة

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن القوات المسلحة لا تستهدف قبائل أو مناطق معينة.

مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية يعلن تشغيل المخابز بعد توقف أشهر بسبب الحصار

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المستشفيات في قطاع غزة تواجه أزمة خانقة بسبب نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية، ما يهدد حياة المرضى والجرحى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الإمدادات اللازمة.

أسامة ربيع: اتفاقية شرم الشيخ الأخيرة شكلت خطوة مهمة نحو استقرار الوضع الإقليمي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس إدارة شركة ميرسك، “روبرت ميرسك أوجلا”، كان مثمرًا للغاية، حيث رحب الرئيس بأي استثمارات جديدة في مصر، سواء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو في قطاعات أخرى واعدة.



ضياء رشوان: إسرائيل لم تلتزم بتسليم جثامين الفلسطينيين.. ولا يجوز التفريق بين "رفات ورفات"

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مسألة تبادل رفات الشهداء والأسرى بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي تكشف عن ازدواجية واضحة في التعامل الإنساني، مشيرًا إلى أن المقاومة الفلسطينية كانت ملتزمة بموجب الاتفاق بتسليم نحو 28 رفاتا لجنود إسرائيليين، وهو ما تم بالفعل، في حين أن الجانب الإسرائيلي ملزم بتسليم أكثر من 400 جثمان لشهداء فلسطينيين، لم يتم تسليم سوى قرابة 125 منهم حتى الآن.