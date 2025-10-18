مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية يعلن تشغيل المخابز بعد توقف أشهر بسبب الحصار

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن المستشفيات في قطاع غزة تواجه أزمة خانقة بسبب نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية، ما يهدد حياة المرضى والجرحى في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول الإمدادات اللازمة.

وكالات الأمم المتحدة

وأشار الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الجهود الجارية تتركز على التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية، حيث يجري العمل ضمن برنامج موحد لتوزيع المساعدات على مراكز الإيواء والمناطق المتضررة.

وأوضح الشوا أن فرق العمل تمكنت مؤخرًا من إعادة تشغيل المخابز بعد توقف دام عدة أشهر نتيجة منع الاحتلال وصول الدقيق إلى القطاع، مؤكدًا أن تشغيل المخابز يسهم في تخفيف أزمة الغذاء الخانقة وتوفير احتياجات الأسر النازحة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الدعم الإنساني لتفادي تفاقم الكارثة في ظل اقتراب فصل الشتاء واستمرار معاناة المدنيين في مراكز الإيواء.