متحدث الصحة: إصدار 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 24 مليار جنيه

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة في الفترة من 30 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، وصل إلى 4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.

وأضاف حسام عبد الغفار، في برنامج "الخلاصة" على فضائية "المحور"، أن هذه القرارات استفاد منها أكثر منها 3 مليون مواطن، لأن المواطن قد يصدر له أكثر من قرار علاج على نفقة الدولة.

وأشار إلى أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة العام الماضي وصلت إلى 24 مليار جنيه، مؤكدا أن هذه المنظومة التأمينية على مستوى العالم بدون اشتراكات.

وأوضح أن العلاج على نفقة الدولة منظومة تأمينية تتفرد بها مصر بدعم مباشر من رئيس الجمهورية بدون اي اشتراطات، بخلاف التأمين الصحي القديم الذي يغطي قرابة 60 مليون مواطن.