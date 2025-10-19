قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
مصادر مصرفية تكشف سر الإقبال غير المسبوق على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
محبو آل البيت يحيون ذكرى استقرار رأس الإمام الحسين.. فيديو وصور
محافظات

إسبانيا تشارك في منتدى الإسكندرية والبحر الأبيض المتوسط الثقافي

أ ش أ

تشارك سفارة إسبانيا في مصر، بالتعاون مع مؤسسة "بيت البحر الأبيض المتوسط" في إسبانيا، في منتدى الإسكندرية والبحر المتوسط الثقافي، الذي يقام تحت شعار "روابط المتوسط التي تجمعنا"، والذي سيُعقد في مكتبة الإسكندرية، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وذلك في إطار الاحتفال باختيار مدينة الإسكندرية عاصمة للثقافة والحوار في منطقة البحر المتوسط لعام 2025 من قبل الاتحاد من أجل المتوسط. 


وذكرت السفارة الإسبانية- في بيان، اليوم /الأحد/- أن المنتدى سيجمع مجموعة مختارة من المثقفين والفنانين والمبدعين من مختلف بلدان البحر الأبيض المتوسط في حدث ثقافي فريد من نوعه، يهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي المشترك وتعزيز الحوار والتبادل الثقافي بين شعوب المنطقة.

 
وينظم المنتدى مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، ومركز الفنون وإدارة المعارض بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مؤسسة "آنا ليند"، والاتحاد من أجل المتوسط، وسفارة إسبانيا بالقاهرة، والمؤسسة اليونانية للكتاب والثقافة بالإسكندرية، والاتحاد الأوروبي للمؤسسات الثقافية في مصر (إونك) ومعرض الإسكندرية الدولي للأغذية.
وسيتم افتتاح معرض بعنوان "دلتاوات البحر الأبيض المتوسط – نداء استغاثة" في قاعة المعارض الشرقية بمكتبة الإسكندرية، بعد غد /الثلاثاء/، وهو معرض تنظمه سفارة إسبانيا في مصر بالتعاون مع مؤسسة "بيت البحر الأبيض المتوسط".


يهدف المعرض إلى التوعية بأهمية وكذلك هشاشة دلتاوات البحر الأبيض المتوسط كونها أنظمة بيئية حيوية لتاريخ المنطقة وثقافتها وتنوعها البيولوجي.

و تدعم هذه المساحات السكان والأراضي الزراعية مثل الأرز، وتشكل مسارات لهجرة الطيور بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

 وأوضحت السفارة، أنه بالرغم من ذلك، فإنها تواجه اليوم تهديدات خطيرة وترسل نداءً عاجلاً طلبًا للمساعدة، حيث يؤكد المعرض على الحاجة إلى التعاون بين البلدان الساحلية لحماية هذه الأراضي الرطبة الفريدة من نوعها.

مصر إسبانيا منتدى الإسكندرية

