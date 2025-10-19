قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
مصادر مصرفية تكشف سر الإقبال غير المسبوق على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشارك بالجلسة الافتتاحية لمنتدى السلام والتنمية المُستدامين في نسخته الخامسة |شاهد

جانب من المنتدى
جانب من المنتدى
محمد عبد الفتاح

افتتح الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين .

وشارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الجلسة الإفتتاحة ، وسط حضور لنخبة متميزة من قادة ومسئولين رفيعى المستوى من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية ، فى مقدمتهم رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدى برى ، ووزراء خارجية أنجولا والصومال ومالى وتشاد والسودان واليمن وبوركينا فاسو ، بالإضافة إلى وزير داخلية روندا ، وكذا فليبو غراندى رئيس المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، وسلمى ماليكا نائب رئيس المفوضية الأفريقية ، والدكتور إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق ، فضلاً عن الدكتور عمرو موسى رئيس جامعة الدول العربية السابق ، وجراح القلب العالمى السير مجدى يعقوب ، علاوة على عدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقة .

وفى كلمته رحّب الدكتور إسماعيل كمال بالحضورعلى أرض أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية فى هذا الحدث القارى الهام، والذى يتمثل فى النسخة الخامسة من المنتدى، ويعقد هذا العام تحت عنوان: “عالم فى تغير.. وقارة فى حراك : مسيرة تقدم إفريقيا فى ظل التحولات العالمية”، لافتاً إلى أن ذلك يعكس المكانة المتميزة لأسوان كجسر يربط مصر بعمقها الإفريقى ، ومنصة حوار إفريقية رائدة تنطلق من ضفاف النيل الخالد الذى يجسد وحدة المصير بين شعوب القارة.

الجلسة الافتتاحية

وأكد إسماعيل كمال على أنه من قلب أسوان تتجدّد رسالة مصر فى دعم السلام والتنمية الشاملة والمستدامة تأكيداً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والذى قام بتدشين النسخة الأولى فى ديسمبر عام 2019 مما جعل من منتدى أسوان منبراً إفريقياً فاعلاً يعزز التعاون ، ويدعم الحلول المختلفة للقضايا الإفريقية.

وأشار إلى أن السلام الحقيقى لا نصل إليه إلا بالتنمية ، وأن التنمية لا تترسخ إلا فى بيئة يسودها الإستقرار والتكامل ، وهو ما يجسده هذا المنتدى الذى يجمع تحت مظلته القادة وصناع القرار والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدنى لتوحيد الرؤى ، وتعزيز العمل المشترك فى مواجهة التحديات السياسية والإقتصادية والتنموية التى تشهدها القارة .

وأضاف محافظ أسوان بأن زهرة الجنوب بتاريخها العريق وحاضرها الواعد ستظل دائماً رمزاً للأخوة الإفريقية ، وملتقى للسلام ، ومنارة للتنمية المستدامة تنبعث منها روح التعاون والأمل نحو مستقبل أكثر إشراقاً لقارتنا السمراء  .

متمنياً أن تثمر أعمال المنتدى عن توصيات بناءة ورؤى عملية تساهم فى تعزيز السلام والتنمية فى إفريقيا ، وتدعم مسيرتها نحو المكانة التى تستحقها بين دول العالم ، هذا وقد شهدت فعاليات الجلسة الإفتتاحية عرض كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، وأيضاً لأنطونيو غوتيرش الأمين  العام للأمم المتحدة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

وسط إشادات الوفود العربية والأجنبية.. نجاح كبير لبطولة مصر المفتوحة للهواة للجولف بتنظيم متميز من الاتحاد المصري

تكريم الدكتور خالد العناني

في احتفال الغرف السياحية.. العناني: نجاحي هو نجاح لمصر كلها

مؤتمر الحوار بين الكنائس

رئيس الأساقفة يشارك في مؤتمر الحوار مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بلندن

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد