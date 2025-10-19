أحمد العطار: مهرجان "دي كاف" يعزز مكانة القاهرة كمركز للفنون بالعالم العربي

أكد أحمد العطار، المدير الفني والمؤسس لـ مهرجان دي كاف للفنون المعاصرة، أن المهرجان يهدف إلى تعزيز مكانة القاهرة كمركز ثقافي وفني رائد في المنطقة العربية.

وقال العطار، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الدورة الثالثة عشرة من المهرجان تُعد الأكبر في تاريخه من حيث عدد العروض وتنوع الفعاليات، لافتًا إلى مشاركة 130 فنانًا من 18 دولة، من بينها كندا وفرنسا وتونس والمغرب وفلسطين والإمارات وسوريا.

وأضاف أن المهرجان يسعى لتقديم تجارب فنية متنوعة تعكس ثراء الثقافات المشاركة، وتعزز الحوار الإبداعي بين الفنانين والجمهور المصري.

وأشار إلى أن العاصمة المصرية تمتلك طاقات فنية وإبداعية قادرة على منافسة كبرى المدن العالمية.