هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
مصادر مصرفية تكشف سر الإقبال غير المسبوق على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

جامعة بنها تشارك في المؤتمر الدولي لـ أكاديمية القانون بـ ووهان الصينية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن مشاركة الجامعة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه أكاديمية القانون بجامعة ووهان الصينية بمناسبة الذكرى الثمانون للأمم المتحدة: النظام العالمي والقانون الدولي ومستقبل التعددية، احتفاءً بإسهاماتها في ترسيخ مبادئ القانون الدولي وتعزيز التعاون بين الشعوب والذى يستمر حتى يوم 19 أكتوبر الجارى.


وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن انعقاد هذا المؤتمر في لحظة فارقة من تاريخ الإنسانية، حيث تتعاظم التحديات العالمية وتتشابك القضايا القانونية العابرة للحدود، يؤكد أهمية الحوار الأكاديمي والتعاون البحثي في صياغة رؤى مشتركة لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.
وأضاف " الجيزاوي "  أن مشاركة جامعة بنها إحدى الجامعات المصرية الرائدة تأتي انطلاقًا من إيماننا العميق بدور المؤسسات الأكاديمية في بناء جسور التواصل بين الحضارات، وتعزيز ثقافة السلام، واحترام القانون الدولي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي علي أن جامعة بنها تثمّن كثيرا جهود جامعة ووهان في تنظيم هذا المؤتمر، ونؤكد استعدادنا الدائم للتعاون العلمي والبحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات القانونية التي تواجه العالم اليوم، من تغير المناخ إلى الأمن السيبراني، ومن النزاعات المسلحة إلى قضايا اللاجئين.
وأشار رئيس الجامعة إلي إنشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا حيث تُمثل هذه الكلية خطوةً هامةً في جهودنا لتعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعات العالم، وخاصةً جامعة ووهان الصينية. كما تمثل هذه الشراكة خطوةً استراتيجيةً نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة في مختلف التخصصات وستكون الكلية المشتركة بمثابة جسرٍ بين الثقافتين الأكاديمية الصينية والمصرية، مما يعزز تبادل المعرفة والتقدم العلمي.
من جانبه اشاد الدكتور شياو يونغ بينغ مدير أكاديمية القانون الدولي بجامعة ووهان بمشاركة جامعة بنها فى هذا المؤتمر الذى يعكس الصداقة العريقة التي تجمع بين الصين ومصر، وهما من أقدم وأعرق الحضارات التي جمعت بين الأصالة والتعاون الحديث في مجالات التعليم والثقافة والتاريخ والعلوم.


وتابع قائلا :" بصفتي مديرًا لأحد أهم مراكز الفكر في الصين، أود الإشارة إلى أن الأكاديمية التي أتشرف بإدارتها تهتم بالبحوث متعددة التخصصات وتقديم المشورة السياسية في قضايا العلاقات الدولية، والتعاون العابر للحدود، والحوكمة العالمية، والقانون الدولي، وإدارة الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي ، ورسالتنا هي الإسهام بالرؤى والحكمة الصينية في بناء نظام دولي أكثر عدالة وسلامًا واستدامة.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

حكم التجارة في جوزة الطيب

ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟.. الإفتاء تجيب

عقوبة من لا يصلي الفجر

ما هي عقوبة من لا يُصلّي الفجر في وقته؟.. 3 مصائب وحرمان من 20 رزقًا

طلعت مصطفى

وسط إشادات الوفود العربية والأجنبية.. نجاح كبير لبطولة مصر المفتوحة للهواة للجولف بتنظيم متميز من الاتحاد المصري

تكريم الدكتور خالد العناني

في احتفال الغرف السياحية.. العناني: نجاحي هو نجاح لمصر كلها

مؤتمر الحوار بين الكنائس

رئيس الأساقفة يشارك في مؤتمر الحوار مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بلندن

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

