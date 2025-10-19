جامعة بنها تشارك في المؤتمر الدولي لـ أكاديمية القانون بـ ووهان الصينية

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، عن مشاركة الجامعة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه أكاديمية القانون بجامعة ووهان الصينية بمناسبة الذكرى الثمانون للأمم المتحدة: النظام العالمي والقانون الدولي ومستقبل التعددية، احتفاءً بإسهاماتها في ترسيخ مبادئ القانون الدولي وتعزيز التعاون بين الشعوب والذى يستمر حتى يوم 19 أكتوبر الجارى.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن انعقاد هذا المؤتمر في لحظة فارقة من تاريخ الإنسانية، حيث تتعاظم التحديات العالمية وتتشابك القضايا القانونية العابرة للحدود، يؤكد أهمية الحوار الأكاديمي والتعاون البحثي في صياغة رؤى مشتركة لمستقبل أكثر عدالة واستقرارًا.

وأضاف " الجيزاوي " أن مشاركة جامعة بنها إحدى الجامعات المصرية الرائدة تأتي انطلاقًا من إيماننا العميق بدور المؤسسات الأكاديمية في بناء جسور التواصل بين الحضارات، وتعزيز ثقافة السلام، واحترام القانون الدولي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي علي أن جامعة بنها تثمّن كثيرا جهود جامعة ووهان في تنظيم هذا المؤتمر، ونؤكد استعدادنا الدائم للتعاون العلمي والبحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل التحديات القانونية التي تواجه العالم اليوم، من تغير المناخ إلى الأمن السيبراني، ومن النزاعات المسلحة إلى قضايا اللاجئين.

وأشار رئيس الجامعة إلي إنشاء كلية بنها ووهان للدراسات العليا حيث تُمثل هذه الكلية خطوةً هامةً في جهودنا لتعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعات العالم، وخاصةً جامعة ووهان الصينية. كما تمثل هذه الشراكة خطوةً استراتيجيةً نحو تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة في مختلف التخصصات وستكون الكلية المشتركة بمثابة جسرٍ بين الثقافتين الأكاديمية الصينية والمصرية، مما يعزز تبادل المعرفة والتقدم العلمي.

من جانبه اشاد الدكتور شياو يونغ بينغ مدير أكاديمية القانون الدولي بجامعة ووهان بمشاركة جامعة بنها فى هذا المؤتمر الذى يعكس الصداقة العريقة التي تجمع بين الصين ومصر، وهما من أقدم وأعرق الحضارات التي جمعت بين الأصالة والتعاون الحديث في مجالات التعليم والثقافة والتاريخ والعلوم.



وتابع قائلا :" بصفتي مديرًا لأحد أهم مراكز الفكر في الصين، أود الإشارة إلى أن الأكاديمية التي أتشرف بإدارتها تهتم بالبحوث متعددة التخصصات وتقديم المشورة السياسية في قضايا العلاقات الدولية، والتعاون العابر للحدود، والحوكمة العالمية، والقانون الدولي، وإدارة الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي ، ورسالتنا هي الإسهام بالرؤى والحكمة الصينية في بناء نظام دولي أكثر عدالة وسلامًا واستدامة.