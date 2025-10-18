رئيس مجلس السيادة السوداني: القوات المسلحة لا تستهدف قبائل أو مناطق معينة

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إن القوات المسلحة لا تستهدف قبائل أو مناطق معينة.

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الخبارية”، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الاستعداد للتفاوض بما يصلح السودان وينهي الحرب بصورة تعيد للبلاد وحدتها وتبعد احتمال حدوث أي تمرد.

من جانب آخر؛ قالت صباح موسى، المتخصصة في الشؤون الأفريقية، إن مصر تعد أكثر دولة في المنطقة فهمًا لطبيعة وتعقيدات المشهد السوداني، مؤكدة أن القاهرة تتمسك بثوابتها تجاه السودان، وعلى رأسها الحفاظ على وحدته واستقراره ورفضها القاطع لأي محاولة لإقامة حكومة موازية أو تقسيم البلاد.

تعزيز التنسيق المشترك

وأضافت صباح موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن هناك لقاءات متكررة تجمع بين القيادات في مصر والسودان بهدف تعزيز التنسيق المشترك حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية، مشيرة إلى أن زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان المفاجئة للقاهرة جاءت قبل الموعد المقرر بنهاية الشهر الجاري، حيث كان من المفترض أن يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير، إلا أن الزيارة قُدّمت في ضوء الزخم السياسي الذي تشهده المنطقة بعد مفاوضات شرم الشيخ.