على الهواء مباشرة.. لحظات رحيل زعيم المعارضة الأرجنتينية بأزمة قلبية

أصيب زعيم المعارضة الارجنتينية هيرنان دامياني، بأزمة قلبية توفي على أثرها،أثناء خوضه لمناظرة على الهواء تبث مباشرة عبر الشاشات.

و وثقت الكاميرات لحظة انهياره و سقوته على إثر الأزمة القلبية، ثم تم نقله إلى مستشفى مادارياغا في بوساداس، حيث أُعلن عن وفاته هناك.

و عرض جثمان دامياني في مقر جامعة كاليفورنيا في مدينة بوساداس، مما أتاح للجمهور فرصة تقديم واجب العزاء.

ونعى حزب الاتحاد المدني الراديكالي زعيمه الراحل في بيان رسمي قال فيه:

"ببالغ الحزن نودّع المناضل والقيادى الكبير من محافظة ميسيونيس، هيرنان داميياني، الذي توفي أثناء دفاعه عن أفكاره في مناظرة. لقد كان نائبًا وطنيًا وتشريعيًا إقليميًا، وله حضور قوي في مواجهة هجمات المينيمية في التسعينيات. نقف إلى جانب عائلته وأصدقائه في هذا المصاب الأليم."