قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق يهنئ بيراميدز بالسوبر الإفريقي: اللجام فك وحصانكم طاير
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين ترحب بتجديد مجلس الأمن عقوباته على العصابات في هايتي

مجلس الأمن
مجلس الأمن
أ ش أ

رحبت الصين اليوم السبت باعتماد مجلس الأمن قراراً يجدد نظام العقوبات المفروض على العصابات في هايتي، معتبرةً أنه خطوة أساسية للحد من العنف وتحسين الوضع الأمني في البلاد، بحسب ما صرح به مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، فو تسونج.
وقال فو في كلمة بعد التصويت، أوردته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن نظام العقوبات يشكل إجراءً رئيسياً للسيطرة على الجرائم العنيفة وتعزيز الأمن في هايتي، مشيراً إلى أن القرار الجديد، الذي تبنّاه المجلس أمس، يطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتخاذ تدابير فعّالة لتعزيز الرقابة على الحدود ومنع تهريب الأسلحة، ودعم السلطات الهايتية في تشديد الإشراف على الأسلحة والذخيرة، مع تقديم تقارير دورية إلى لجنة العقوبات وفريق الخبراء المعني.
وأضاف المندوب الصيني: "نأمل أن تلتزم جميع الأطراف، ولا سيما الدولة الرئيسية المصدّرة للأسلحة والذخيرة غير المشروعة إلى هايتي، بتنفيذ هذه الإجراءات على نحو ملموس".
وعبر فو في الوقت نفسه عن أسفه لأن القرار لم يتضمن "بنوداً أكثر تفصيلاً وقابلة للتحقق" بشأن كيفية تعزيز القوة الأمنية الخارجية والسلطات الهايتية لجهود الرقابة على الأسلحة، داعياً الأطراف المعنية إلى "التحلي بالمسؤولية تجاه الشعب الهايتي والمجتمع الدولي وتنفيذ العقوبات بأقصى درجات الصرامة".
وأكد أن نظام العقوبات ليس سوى أداة من بين عدة أدوات لمعالجة أزمات هايتي، موضحاً أن الحل يتطلب نهجاً متكاملاً ويعتمد في النهاية على الجهود الذاتية للهايتيين أنفسهم. 
وأضاف أن على جميع القوى السياسية في البلاد تعزيز الوحدة وإبداء المسؤولية والمضي قدماً في عملية سياسية يقودها ويملكها الهايتيون أنفسهم من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية”.
واختتم فو بالقول إن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بنّاء في مساعدة هايتي على تجاوز أزماتها وتحقيق الاستقلال والاعتماد على الذات في أقرب وقت ممكن.
وكان مجلس الأمن قد تبنّى أمس القرار رقم 2794، الذي يمدد نظام العقوبات على هايتي لمدة عام، بما يشمل حظر توريد الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول.

الصين مجلس الأمن العصابات في هايتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

اللواء طلحة

في 10 ساعات.. طلحة: المشاة بحرب أكتوبر أحدثوا خسائر بالدبابات الإسرائيلية 63 %

خالد قاسم

التنمية المحلية: تلقينا 126 شكوى حول عدم إلتزام سائقين بتسعيرة المواصلات

محمود العارضة

لم يصدق نفسه من الفرحة.. الأسير محمود العارضة يحكي كواليس حبسه والإفراج عنه.. فيديو

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد