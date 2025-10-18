موسكو: نعمل على تحديد موعد مناسب للقمة العربية الروسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إن موسكو والدول العربية تعملان على تحديد موعد جديد لعقد القمة الروسية-العربية، مؤكدًا أن القرار بشأن التأجيل قد تم اتخاذه بالفعل.

وأوضح فيرشينين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية أن القرار بتأجيل القمة قد اتُّخذ، والعمل جار الآن على تحديد إطار زمني يكون مقبولًا للطرفين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يتولى حاليًا رئاسة القمة العربية، قد اتفقا خلال مكالمة هاتفية في 9 أكتوبر على تأجيل القمة التي كان من المقرر عقدها في 15 أكتوبر، معتبرين أن التأجيل خطوة مناسبة في الوقت الراهن.