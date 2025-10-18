عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة البوكمال بريف دير الزور وأنباء عن وقوع إصابات

كشفت تقارير وسائل الإعلام عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة البوكمال بريف دير الزور وأنباء عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية بانفجار عبوة ناسفة في حافلة تابعة لوزارة الدفاع السورية بريف دير الزور حيث أسفرت عن مقتل 4 من عناصر الجيش السوري في حصيلة مبدئية بالإضافة إلى إصابة 9 أخرين .

وفي وقت سابق ، أُصيب ثلاثة عناصر من فرق الهندسة في الجيش العربي السوري بانفجار لغم أثناء تأدية مهامهم في تفكيك حقل ألغام قرب مطار مدينة ديرالزور.

وتراوحت إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما تواصل الفرق المختصة تأمين المنطقة.

وفي سياق آخر ، أعرب وزير المالية السوري محمد برنية عن ثقته بأن العلاقات بين دمشق وموسكو تشهد تحسناً تدريجياً، مؤكداً أن أمام روسيا فرصاً هائلة للمشاركة في إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من عقد من الحرب التي دمرت البنية التحتية للبلاد وأرهقت اقتصادها.

وفي تصريح لوكالة نوفوستي الروسية على هامش الاجتماعات السنوية لمجالس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قال برنية إن "العلاقات بين الجانبين ستتحسن خطوة بخطوة، وقد يستغرق ذلك وقتاً، لكنها تتجه نحو الأفضل".

وأوضح أن جميع القطاعات الاقتصادية السورية يمكن أن تستفيد من التعاون مع موسكو، مضيفاً أن روسيا تمتلك الخبرة والقدرات التقنية والمالية التي تؤهلها للعب دور محوري في مرحلة إعادة الإعمار.