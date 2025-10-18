فيلم أم كلثوم في ثالت أيام مهرجان الموسيقى العربية

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين بعرض الفيلم التسجيلي "قاهرة القلوب"، الذي يوثق رحلة كوكب الشرق أم كلثوم، ويأتي تماشيًا مع تخصيص هذه الدورة لتحمل اسمها تكريمًا لمكانتها الفريدة في تاريخ الغناء العربي.

سلط الفيلم الضوء على أبرز محطات حياة الست، وتناول تأثيرها الفني والثقافي، من خلال مشاهد أرشيفية نادرة، ومقابلات مع فنانين ومؤرخين موسيقيين، أعادت إلى الأذهان أمجاد الزمن الجميل.

وعقب عرض الفيلم، أحيا الفنان اللبناني وائل جسار حفلاً غنائيًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، قدّم خلاله مجموعة من روائع الطرب العربي، وخصّ الجمهور بباقة من أعمال أم كلثوم، وسط تفاعل كبير وتصفيق متواصل من الحضور.

وتستمر فعاليات المهرجان، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمشاركة كوكبة من نجوم الطرب والموسيقى، إلى جانب مؤتمرات وجلسات نقاشية تهدف إلى صون التراث الموسيقي العربي وتوثيقه.

ويواصل مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ33، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، فعالياته المتنوعة وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع من عشاق الطرب الأصيل.

يذكر أن شهد اليوم الثالث من المهرجان عرض الفيلم التسجيلي "قاهرة القلوب"، الذي يُلقي الضوء على المسيرة الخالدة لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، ويأتي ضمن تكريم المهرجان لها هذا العام بحمل اسمها، تقديرًا لإرثها الفني الكبير.

وتناول الفيلم أبرز محطات حياة كوكب الشرق، مصحوبًا بمشاهد أرشيفية نادرة، ومداخلات فنية وثقافية أكدت على تأثيرها العميق في الوجدان العربي والمشهد الموسيقي حتى اليوم.

وعقب عرض الفيلم، أحيا الفنان اللبناني وائل جسار حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا، قدّم خلاله مجموعة من روائع الأغنية العربية، منها أعمال خالدة لأم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ويستمر المهرجان حتى نهاية أكتوبر، بمشاركة كوكبة من نجوم الطرب من مصر والعالم العربي، إلى جانب برنامج ثقافي متكامل يتضمن ندوات وورشًا تهدف إلى صون التراث الموسيقي العربي وتعزيزه في الوجدان المعاصر.



