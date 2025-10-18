بيزيرا يضيف الخامس وسيف جعفر يعزز التقدم بهدف سادس في شباك ديكيداها الصومالي

أحرز خوان بيزيرا الهدف الخامس في شباك ديكيداها الصومالي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،على ستاد القاهرة الدولي.



ونجح خوان بيزيرا في إحراز الهدف الخامس وتعزيز تقدم الزمالك بخماسية بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أحمد حمدي تجاه خوان بيزيرا المنطلق خلف مدافعي ديكيداها والذي استغل تقدم الحارس لينجح في تسجيل الهدف.

ولم تمر دقائق حتي نجح سيف جعفر في إحراز الهدف السادس في الدقيقة ٨٢ ليعلن تقدم الزمالك بسداسية.



نجح أحمد شريف في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 22 بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

ونجح خوان بيزايرا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعدهجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها خوان بيزيرا بتسديدة قبل أن يضيف عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة ٣٥ بعد تسديدة قوية عن طريق أحمد شريف

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.