عاجل
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيزيرا يضيف الخامس وسيف جعفر يعزز التقدم بهدف سادس في شباك ديكيداها الصومالي

الزمالك
الزمالك

أحرز خوان بيزيرا الهدف الخامس في شباك  ديكيداها الصومالي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،على ستاد القاهرة الدولي.
 

ونجح خوان بيزيرا في إحراز الهدف الخامس وتعزيز تقدم الزمالك  بخماسية بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أحمد حمدي تجاه خوان بيزيرا المنطلق خلف مدافعي ديكيداها والذي استغل تقدم الحارس لينجح في تسجيل الهدف.

ولم تمر دقائق حتي نجح سيف جعفر في إحراز الهدف السادس في الدقيقة ٨٢ ليعلن تقدم الزمالك بسداسية.
 

نجح أحمد شريف في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة  22 بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أحمد فتوح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد شريف بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

ونجح خوان بيزايرا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة ٣٤ بعدهجمة منظمة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها خوان بيزيرا بتسديدة قبل أن يضيف عمرو ناصر الهدف الثالث في الدقيقة ٣٥ بعد تسديدة قوية عن طريق أحمد شريف 

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد حمدي – ناصر ماهر.

خط الهجوم : أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

محمود العارضة

لم يصدق نفسه من الفرحة.. الأسير محمود العارضة يحكي كواليس حبسه والإفراج عنه.. فيديو

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن زيادة المحروقات: هل وصلنا للسعر العادل للتكلفة؟

السيد البدوي

أزهري: الموالد ليست بدعة أو مظهرا من مظاهر الانحراف الديني

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

