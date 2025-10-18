اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن موشى ديان أكد قبل حرب أكتوبر أن مصر تحتاج إلى سلاح المهندسين الروسي والامريكي معا لعبور قناة السويس واقتحام خط بارليف .



وقال محمود طلحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لولا حرب الاستنزاف ماكانت حرب أكتوبر 1973 وكان لها الأثر الأكبر في رفع المعنويات ".

وتابع محمود طلحة :" معركة رأس العش والضربة الجوية وإيلات رفعت معنويات الجيش والشعب في 1973 ".

وأكمل محمود طلحة :" الساتر الترابي في حرب أكتوبر كان ارتفاعه كبيرا وكان تحدجي لكننا نجحنا في اختراقه ".

