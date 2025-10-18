اللواء محمود طلحة: خط بارليف كلف الاحتلال 5 مليارات دولار

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أنخط بارليف كلف دولة الاحتلال 5 مليارات دولار، وكان خلاصة خبرة 30 خبيرًا في هذا المجال يمثلون إسرائيل وألمانيا وأمريكا ليكون حاجز أمن ودفاع دائم .

وقال محمود طلحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر قال إن الهدف هو منع القوات المصرية من تحقيق أي نجاح أو اكتساب أو موطئ قدم على الضفة الشرقية".



وتابع أن القوات الإسرائيلية كانت تدافع بعناد على الضفة الشرقية لو كانت تدافع عن قلب إسرائيل وهذا مفهوم الدفاع العنيد، الصلب، والدفاع الثابت.



وأشار إلى رئيس أركان الاحتلال أكد أنه لن يكون هناك أي انسحاب تكتيكي ويجب قتل المصريين على القناة مباشرة، والتحصينات توفر ترفر مراقبة مستمرة وأهم من ذلك أن العلم الإسرائيلي يرفرف عليها ولهذا مغزى سياسي هام.

