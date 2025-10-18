خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا

قال الخبير الاقتصادي محمد حسن، إن زيادة أسعار الوقود تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن القطاعات المرتبطة بالنقل والمواصلات والصناعة ستكون الأكثر تأثرًا بهذه الزيادة.

بعد ارتفاع اسعار البنزين..حملات رقابية بالمحافظات لضبط الاسعار ومواجهة الاستغلال|تفاصيل

وأوضح حسن، خلال مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "on"، والذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم، أن تأثير الزيادة على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا، إذ من المتوقع أن تستوعب الأسواق التغير تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الخضروات تعد من أكثر السلع تأثرًا بزيادة أسعار الوقود، نظرًا لاعتمادها المباشر على تكاليف النقل في تحديد أسعارها النهائية للمستهلك.