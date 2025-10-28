أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

تشهد محطات الوقود في مختلف أنحاء الجمهورية استقرارًا واضحًا في أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.



أسعار البنزين اليوم في مصر

جاءت أسعار البنزين اليوم في مصر رسميًا على النحو التالي:

- سعر بنزين 95 اليوم: 21 جنيهًا للتر

- سعر بنزين 92 اليوم: 19.25 جنيهًا للتر

- سعر بنزين 80 اليوم: 17.75 جنيهًا للتر



سعر السولار اليوم في مصر

- سعر لتر السولار اليوم: 17.5 جنيهًا

سعر غاز تموين السيارات

- سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

تم تحديد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل حسب شرائح الاستهلاك على النحو التالي:

- الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات للمتر المكعب

- الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات للمتر المكعب

- الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات للمتر المكعب

أسعار أنبوبة البوتاجاز

جاءت أسعار أنبوبة البوتاجاز في السوق وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة البترول كالتالي:

- الأسطوانة المنزلية: 225 جنيهًا

- الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

أسعار الغاز للاستخدامات الصناعية

كما أعلنت الوزارة الأسعار الخاصة باستخدامات الغاز في القطاعات الصناعية، والتي جاءت كالتالي:

- غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

- غاز الصب المستخدم في الصناعات: 16,000 جنيه للطن

سعر الوقود

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت تحريك أسعار المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كامل كحد أدنى لضمان الاستقرار في السوق المحلية.



وأكدت الوزارة أن قرار تثبيت الأسعار لمدة عام يأتي في ظل التطورات المحلية والإقليمية والعالمية الراهنة، وما تشهده أسواق الطاقة العالمية من تقلبات في الأسعار وتحديات في سلاسل الإمداد.

وأوضحت أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى تحقيق استقرار نسبي في السوق المحلية، مع الاستمرار في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى، وسداد متأخرات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى تقديم حوافز تشجيعية لهم بما يعزز من زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.

