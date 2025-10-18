بعد ارتفاع اسعار البنزين..حملات رقابية بالمحافظات لضبط الاسعار ومواجهة الاستغلال|تفاصيل

بعد ارتفاع اسعار البنزين ،حملات رقابية بالمحافظات على مواقف السيارات ومحطات الوقود والأسواق، وذلك لضمان الانضباط ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين..

اسيوط

أصدر اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء وكافة الوحدات المحلية، بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود والأسواق، وذلك لضمان الانضباط ومواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين، عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار الوقود وتعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.

متابعة يومية لمحطات الوقود للتأكد من وصول الحصص المقررة وعدم التلاعب بها

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة اليومية لمحطات الوقود للتأكد من وصول الحصص المقررة وعدم التلاعب بها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات، إلى جانب متابعة انتظام العمل بجميع مواقف نقل الركاب والسرفيس، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع ملصقات موحدة على الزجاجين الأمامي والخلفي توضح قيمة الأجرة وخط السير.

كما وجه بوضع لوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في جميع المواقف لتوعية المواطنين وضمان الشفافية.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بمراكز البداري وساحل سليم والقوصية وديروط ومنفلوط وأبوتيج والغنايم وصدفا وأبنوب والفتح، إضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، نفذت حملات مكثفة بالتنسيق مع إدارات التموين والمواقف، لمتابعة التزام السائقين بتحصيل الأجرة المقررة ومنع أي تجاوزات، مشددًا على عدم السماح بخروج أي سيارة من الموقف دون الملصق الرسمي الذي يوضح التسعيرة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.

كما تضمنت الحملات المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق، لمراقبة توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار، مع تطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين والمتلاعبين.

القليوبية

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية موقف منيا القمح /بنها /عبود وذلك للاطمئنان على إلتزام السائقين بتطبيق تعريفه الركوب الجديدة عقب اعتمادها من المحافظة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود تماشيا مع الأسعار العالمية ، مشددا على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

التقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف واستفسر منهم عن مدي التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي تم فيها مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل ، مؤكدا على سائقي سيارات الأجرة الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية .

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق الدائم والمستمر مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن بشن حملات مفاجئة على المواقف والطرق لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة وخطوط السير المحددة لها وعدد الركاب بكل سيارة، مؤكداً علي ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام حركة السيارات بموقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار للاطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع لوحات كبيرة بالموقف وملصقات على سيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بالقواعد الجديدة لتعريفة الركوب .

استفسر المحافظ من الركاب عن مدى التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة مؤكدا علي ضرورة عدم الإنصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فوراً من خلال الاتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528 وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

الغربية

يتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لليوم الثاني على التوالي، سير وانتظام حركة النقل والمواصلات على مستوى المحافظة، والتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة التي تم اعتمادها رسميًا عقب تحريك أسعار الوقود، مؤكدًا أن العمل يسير بانضباط في جميع المواقف دون أي زيادات غير قانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح “الجندي” أن التعريفة الجديدة معلنة بشكل واضح في كل موقف، من خلال بنرات ولافتات إرشادية تم تعليقها بمعرفة إدارات المواقف والوحدات المحلية، تتضمن خطوط السير وقيم الأجرة الجديدة، إلى جانب الاستيكرات الرسمية المثبتة على سيارات الأجرة والسرفيس داخل المدن وخارجها، بما يضمن وضوح المعلومات للمواطنين ومنع أي استغلال.

تعريفة النقل والمواصلات

وأكد محافظ الغربية أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة التقارير الواردة من المراكز والمدن والأحياء بشأن مستوى الالتزام، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات مستمرة لجميع القيادات التنفيذية بمواصلة المرور الميداني والتأكد من انتظام الخدمة واستقرار الحركة داخل المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.