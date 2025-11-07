قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته
انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي
أصل الحكاية

قريب من جون إدوارد.. هل يتولى نونو الميدا تدريب الزمالك؟

جون إدوارد
جون إدوارد
أحمد أيمن

حسمت إدارة نادي الزمالك الجدل حول التوصل إلى اتفاق مع المدرب نونو الميدا لقيادة الفريق، خلفا للمدرب البلجيكي فيريرا الذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

في الوقت الراهن، يتولى المدرب أحمد عبد الرؤوف مهمة قيادة الزمالك خلال بطولة السوبر المصري بشكل مؤقت، حيث تمكن من تحقيق انتصار مهم أمام بيراميدز في نصف نهائي السوبر.

مباراة الزمالك وبيراميدز 

تأهل فريق الزمالك إلى نهائى كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس فى نصف النهائي.

وضرب الزمالك موعدا مع الأهلى فى نهائي بطولة السوبر المصري يوم الأحد المقبل، بعدما صعد الأخير إلى نفس الدور بالفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن إدارة الزمالك تركز حالياً على بطولة السوبر المصري، ولا حديث عن اختيار مدرب جديد حتى انتهاء هذه البطولة. 

هل يتولى الميدا تدريب الزمالك؟

الاختيار المستقبلي للمدربين يعتمد بشكل رئيسي على المدير الرياضي جون إدوارد، الذي اتخذ قرار التعاقد مع المدرب السابق فيريرا، وكذلك الحال مع المدرب المؤقت الحالي أحمد عبد الرؤوف. 

ويُعتبر نونو الميدا من المدربين الذين يعرفون أجواء نادي الزمالك، حيث سبق له العمل بالطاقم المعاون للمدرب فيريرا.

وتواصلت العلاقة بينه وبين إدارة الكرة في النادي نتيجة لتجربته السابقة كمدرب لفريق فاركو، حيث كان جون إدوارد يشرف على الفريق وقتها. هذا يسهل على الميدا فهم احتياجات الفريق ولاعبي الزمالك بشكل أفضل.

إلى جانب الميدا، يتصدر قائمة المرشحين لخلافة فيريرا، مدرب الزمالك السابق باتريس كارتيرون، الذى قاد الفريق سابقاً وحقق معه ثلاثة ألقاب مختلفة. ويعتبر كارتيرون خياراً جيداً بسبب معرفته الجيدة بفريق الزمالك وأجواء المنافسة في الدوري المصري.

أما الخيار الثاني هو البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب السابق للفريق، الذي قد يكون أحد الخيارات المتاحة للنادي، في حين أن الأسماء الأخرى التي ظهرت على السطح تشمل المغربي حسين عموتة، الذي يدرب حالياً فريق أم صلال القطري. ورغم ذلك، يواجه جوميز وتحديداً الزمالك أزمة مستحقات متأخرة لم تُحل بعد.

في حال تعذر التعاقد مع مدرب أجنبى، فإن الزمالك ينظر إلى خيارات محلية أخرى، والتي تشمل المدربين المصريين طارق مصطفى وخالد جلال. ويبدو أن فرصة طارق مصطفى تعتبر أكبر، حيث سبق وأن كان الزمالك قد عرض عليه قيادة الفريق في وقت سابق، ولكن إدارة البنك الأهلي تمسكت باستمراره آنذاك.

