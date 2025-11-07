الزمالك يخوض مرانه الختامي غدا على ملعب محمد بن زايد استعدادا لنهائي السوبر أمام الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي غدًا السبت على ملعب محمد بن زايد، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، استعدادًا لمباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أُقيمت على استاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السابعة والنصف مساء يوم الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.