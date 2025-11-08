عبد الرؤوف استثنائي.. نائب الزمالك يتوقع نتيجة قمة نهائي السوبر

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن توقعاته لنتيجة مباراة الفارس الأبيض والغرام التقليدي النادي الأهلي المقرر إقامتها مساء غد الأحد في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري ، عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



قال هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية: توقعاتي؟ مباريات الزمالك والأهلي ليس لها مقاييس علي الإطلاق.

تابع هشام نصر: بداية أحمد عبد الرؤوف فى تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك موفقة .. ويمتاز بالثبات الانفعالي.

أضاف هشام نصر: هناك روح جديدة داخل فريق الزمالك وهى العامل الأساسي في الفوز على بيراميدز.

استطرد هشام نصر: فريق الكرة الأول بنادي الزمالك دائمًا ما يثبت أنه قادر على الفوز رغم أي صعوبات.

واصل هشام نصر: بيراميدز فريق قوي ولكن حماس لاعبي الزمالك منقطع النظير ساهم في الفوز.

وأكمل هشام نصر: محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ممتاز ودائمًا يثبت أنه على قدر المسئولية.

وأتم نائب رئيس نادي الزمالك: حديثي مع اللاعبين دائمًا هو القتال داخل الملعب حتى النهاية.

وقال نائب رئيس نادي الزمالك: دور اللاعبين الكبار مهم لنقل الثقة لباقي زملائهم لاسيما في المباريات الهامة.

وعن فيريرا قال هشام نصر: بعد اتخاذنا قرار رحيل يانيك فيريرا، مجلس إدارة الزمالك وجه كامل الدعم لعبد الرؤوف لتوليه المسئولية.

وأردف هشام نصر: أحمد عبد الرؤوف مدرب مؤهل علميًا لقيادة الزمالك ويملك رؤية مختلفة.

وأسهب هشام نصر: الفوز على بيراميدز بيدي لاعبي الزمالك دوافع أكبر قبل مواجهة النادي الأهلي غدا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري.

ووجه هشام نصر رساله للجماهير وقال: كلمة شكرًا لجماهير الزمالك قليلة على مساندتهم المستمرة للنادي.

واختتم هشام نصر حديثه قائلا: دور جماهير نادي الزمالك كبير للغاية في مساندة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف.