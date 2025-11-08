قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نجم الزمالك السابق يشيد بأداء أحمد عبد الرؤوف مع القلعة البيضاء

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف
باسنتي ناجي

أشاد نجم الزمالك السابق أسامة حسن بـ أداء مدرب القلعة البيضاء المؤقت” أحمد عبد الرؤوف” مع النادي واللاعبين.

احمد عبد الرؤوف

وكتب أسامة حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لو في أيدي القرار قبل نهائي السوبر احمد عبد الرؤوف يكمل لنهاية الموسم واخد القرار ده دلوقتي هو يعرف بالقرار واللعيبه  تعرف بالقرار".

يقام اليوم، السبت، المؤتمر الصحفي "أحمد عبد الرؤوف"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة 5:05 مساءً بتوقيت الإمارات، و3:05 مساءً بتوقيت مصر، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي كأس السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يتواجد عمر جابر، قائد الأبيض، رفقة المدير الفني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك والأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بيراميدز 5-4  بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليتأهل الأبيض لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد محمد بن زايد.

أحمد عبد الرؤوف الأهلي الزمالك

