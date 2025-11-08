قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أحمد عبد الرؤوف يكشف عن أخر استعدادات الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن استعدادات فريقه للسوبر كانت على جزئيتين، وكان الهدف الأول التواجد في النهائي، وكانت مباراة بيراميدز صعبة، وبعدها التفكير في النهائي.

وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء :" هناك من شكك في تواجد الزمالك في المباراة النهائية، ومستعدون بشكل يليق بالنادي لنحصد اللقب".

وأضاف أحمد  عبد الرؤوف :" ناصر ماهر من أهم اللاعبين المتواجدين في مصر، واللاعب مصدوم من عدم الانضمام للمنتخب، وكل الاحترام للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، واللاعب عبر عن غضبه بطريقة محترمة".
وواصل المدير الفني:" فقدان أي لاعب في الزمالك مؤثر، وكل لاعب في الفريق مهم بالنسبة لنا، واللاعبون المتواجدون بالفريق يعملون بشكل جيد، وسنرى جاهزية المصابين في التدريب الأخير اليوم".
 

وأضاف :" أنا رجل محب لدولة الإمارات، ووجود السوبر في دولة الإمارات أمر جيد، والتنظيم رائع جدًا وكل الأمور تسير بنظام وانضباط".
 

وتابع أحمد عبد الرؤوف:"مباراة القمة غدًا هي أول ديربي لي مع الفريق وأنا مدرب، وأتمنى أن أساعد الفريق في الفوز وتحقيق اللقب".
وواصل:" أحمد فتوح لاعب كبير جدًا على المستوى الفني ولا يزال لديه الكثير، وأرى أنه لا يزال أمامه الكثير لتقديمه في الفترةالمقبلة".
وأضاف المدير الفني:" مباراة الأهلي لها احترام تاريخي في ظل جودة الفريق، ونتعامل مع ضغط المباريات في ظل جاهزية اللاعبين، ولاعبو الزمالك "رجالة" جدًا، وتعامل اللاعبين معي واحترامهم للتعليمات أمر إيجابي جدًا واللاعبون على قدر المسئولية".
وواصل عبد الرؤوف:" لم نقم بتغيير طريقة اللعب ولكن أسلوب اللعب قد يكون تغير، ومن الصعب أن تغير طريقة اللعب من مباراة لآخرى، وسواء مباراة بيراميدز الماضية أو مباراة الأهلي المقبلة هي مباريات نهائيات بالنسبة لنا".
وتابع :" القرار النهائي لحالة المصابين سيكون خلال تدريب اليوم واطمئن الجماهير على جاهزية اللاعبين، وشخصية الزمالك ستكون واضحة في المباريات ونستطيع فرض شخصيتنا في المباريات المقبلة".

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غداً الأحد  على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

