القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

تعرض فريق بيراميدز للهزيمة أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المنتظر أن يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، المقرر إقامتها غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة

وتُذاع مباراة كأس السوبر بين سيراميكا كليوباترا وبيراميدز عبر عدة قنوات جاءت على النحو التالي:ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.

وتقام منافسات البطولة المقامة في الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.