انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات: غلق 16 مقرا إنتخابيا بالخارج ويجرى الفرز الآن
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
تصريحات ييس توروب في المؤتمر الصحفي لنهائي السوبر.. تفاصيل

ييس توروب
ييس توروب
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات ييس توروب في المؤتمر الصحفي لنهائي السوبر.

تصريحات ييس توروب في المؤتمر الصحفي لنهائي السوبر

وكتب أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: تصريحات ييس توروب في المؤتمر الصحفي لنهائي السوبر.

 أقدر قيمة مواجهة الزمالك بالنسبة لجماهير الأهلي، ونحن هنا للفوز بالبطولة.

ـ ننتظر دعم الجماهير غدًا بفارغ الصبر، وأؤكد أننا فريق قوي وجاهز للمباراة بكل قوة.

ـ أي فريق في العالم يرتكب أخطاء ولكن نعمل على تصحيح هذه الأخطاء.

ـ هناك بعض الأخطاء نسعى إلى تصحيحها، ولكن اللاعبين يحتاجون بعض الوقت للتأقلم على طريقي لعبي.

ـ جراديشار جاهز، وهناك لاعبون في مرحلة الإعداد للعودة إلى المباريات مثل محمد شريف وإمام عاشور.

ـ إمام عاشور يغيب منذ فترة طويلة ولكن يتدرب بقوة، أما شريف فهو شارك منذ فترة وأصبح جاهزا للمباريات، وجراديشار سليم”.

أحمد حسن يزف بشرى لجمهور الأهلي قبل نهائي السوبر

كشف الإعلامي أحمد حسن عن جاهزية مهاجمي الأهلي للقاء الزمالك غدا، الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيسبوك”: "ييس توروب يعلن جاهزية محمد شريف وجراديشار لنهائي السوبر ضد الزمالك".

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع الزمالك، مساء غد الأحد، بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غد، الأحد 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين  على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

