زيارة ميدانية موسعة لرئيس جودة التعليم للمدارس المتقدمة للاعتماد

أجرى الدكتور علاء عشماوي – رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، و الدكتورة أسماء مصطفى – نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي، يرافقهم الدكتور محمود حمزة – الرئيس التنفيذي لمؤسسة «التعليم أولاً»، زيارة ميدانية موسعة لعدد من المدارس المتقدمة للاعتماد من خلال مبادرة «جسور» بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي ضوء المعايير الوطنية الجديدة لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي التي أصدرتها الهيئة في مارس 2025.



جاء دلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والارتقاء بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها

وهدفت الزيارة إلى متابعة جاهزية المدارس المتقدمة للاعتماد، والوقوف على مستوى تطبيق المعايير الوطنية الجديدة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل المؤسسات التعليمية، ويعزز من قدرتها على تحقيق متطلبات الاعتماد وفقًا لأحدث التوجهات الوطنية والدولية في هذا المجال.



وشملت الزيارة تفقد خمس مدارس، هي: مدرسة السلام الإعدادية بنات بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، ومدرستي أبو عطوة الإعدادية وأبو عطوة الابتدائية، ومدرسة الحاج عبدالله أبو علي المشتركة الابتدائية بإدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، بالإضافة إلى مدرسة أبو سلطان الإعدادية المشتركة بإدارة فايد التعليمية.

وخلال الزيارات الميدانية، تم الاطلاع على الإمكانات المادية والبشرية بالمدارس، ومراجعة نظم المتابعة والتقويم، ومستوى تفعيل الخطط المدرسية، وممارسات القيادة المدرسية، فضلًا عن متابعة أساليب التعليم والتعلم الفصول الدراسية، ومدى توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.



وتمت الزيارة بحضور أشرف العربي – وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، والدكتور حافظ حفني – مدير إدارة الجودة بالمديرية، إلى جانب عدد من قيادات التعليم بالمحافظة، حيث أكدوا أهمية الشراكة المؤسسية بين الهيئة، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني، في دعم المدارس نحو تحقيق معايير الجودة والاعتماد، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والتعليمي.



وسبق تنفيذ الزيارات الميدانية قيام قطاع التعليم قبل الجامعي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم للقيادات وفرق العمل بالمدارس، وتأهيل وتدريب المراجعين الخارجيين على المعايير الوطنية الجديدة، من خلال برامج تدريبية مكثفة، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق الإصدار المحدث من معايير اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي، والذي تم إطلاقه في مارس 2025.

وارتكزت هذه المعايير على عدد من المرتكزات الأساسية، من أبرزها مواكبة التوجهات الحديثة في مجال ضمان الجودة والاعتماد، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى المتعلمين، إلى جانب تعزيز توظيف التطبيقات التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي ورؤية مصر 2030.



جدير بالذكر أن حصول المدارس المتميزة والفائزة في مسابقة مدارس «جسور» على الاعتماد يُعد أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة التي تتبناها مؤسسة «التعليم أولاً» بالشراكة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تستهدف المبادرة دعم المدارس الحكومية، وبناء قدراتها المؤسسية، وتأهيلها للوفاء بمتطلبات الجودة والاعتماد.

وفي هذا السياق، قامت مؤسسة «التعليم أولاً» بالتعاون مع الهيئة بدعم عشر مدارس بمحافظة الإسماعيلية للتقدم للاعتماد خلال العام الجاري، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى رفع نسبة المدارس المعتمدة بالمحافظة، وتعزيز تنافسيتها، بما يسهم في جعل محافظة الإسماعيلية من المحافظات الرائدة والمتميزة في مجال ضمان جودة التعليم على مستوى الجمهورية.