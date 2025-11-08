مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي



عبر أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إعجابه بالتنظيم الرائع لكأس السوبر المصري في دولة الإمارات.

قال عبدالرؤوف: "أنا من عشاق دولة الإمارات، والتنظيم هنا رائع جدًا، وكل شيء يسير بانضباط واحترافية عالية".

وأضاف أن مواجهة الأهلي ستكون أول "ديربي" له كمدير فني للزمالك، متمنيًا أن يحقق الفوز ويهدي اللقب للجماهير.

أكد أحمد عبد الرؤوف، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي غدًا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري، مشددًا على أن اللاعبين في كامل تركيزهم لحصد اللقب وإسعاد الجماهير البيضاء.



وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء غدًا الأحد على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.

