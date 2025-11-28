الأهلي يواجه المعادي في بطولة دوري محترفين كرة اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، عندما يلتقي مع نظيره فريق المعادي ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، وتقام على صالة المركز الأوليمبي، ويسبقها قيام المدير الفني ديفيد ديفيز بعقد محاضرة للاعبين لمراجعة آخر المهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

يسعى فريق رجال يد الأهلي إلى الظهور بشكل مميز ومواصلة الأداء المميز والحفاظ علي سلسلة الانتصارات في بطولة الدوري.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز على فريق البنك الأهلي بنتيجة 38-26، في المباراة السابقة من البطولة.

