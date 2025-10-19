4 جلسات في ثاني أيام مهرجان بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية

تتواصل لليوم الثاني على التوالي، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية والذي تستضيفه المحافظة تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية …من مصر إلى العالم"، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والذي افتتحه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم “أمس”، ويتم تنظيمه بالتعاون مع شركاء التنمية من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية: من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)،و الاتحاد الأوروبي (EU)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب التعاون الدولى بسفارة سويسرا ومشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية ،ومشروع الابتكار الزراعي بوزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية معهد التخطيط القومي،والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

تتضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر عقد جلسات ومحاضرات علمية، وعرض تقنيات وخدمات زراعة النباتات الطبية والعطرية، وندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على أهم الموضوعات الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية في العالم بشكل عام، وفي مصر بشكل خاص، مع التركيز على الجديد في عمليات الإنتاج والتصنيع، والتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية، وأهم المعوقات التي تواجه القطاع.

ويشهد اليوم 4 جلسات رئيسسة تعقد بمركز مؤتمرات الجامعة كورنيش النيل: تبدأ الجلسة الأولى تحت عنوان" متطلبات سلامة الغذاء في النباتات الطبية والعطرية ومشتقاتها وفق القوانين والتشريعات الدولية والمحلية" ويدير الجلسة :الدكتور خالد شديد خبير البنية التحتية للجودة مشروع تجارة - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، ويشارك فيها " متحدثون" كل من :الدكتور أشرف سامي - مدير عام الرقابة على الصادرات في الهيئة القومية لسلامة الغذاء،الدكتور شريف محمد طه- باحث أول والمشرف على فرع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات بالإسماعلية ،الأستاذ هاني حسين-المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية،الأستاذة مي خيري- المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية،المهندس الشحات سليم - استشاري مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية للتشريعات والعلاقات الحكومية،الدكتور مصطفي المصري -نائب مدير مكتب العلاقات العلمية والدولية في المعهد القومي للمعايرة،الخبير الفني ومنسق المعمل القومي للاختبارات الكفاءة الفنية - التعاون الألماني - مشروع تعزيزالمقاييس والياته لتحسين القدرة التنافسية في الاقتصاد المصري

وتنناول الجلسة الثانية موضوع "الإمكانيات والفرص الاستثمارية لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية وصناعة الزيوت العطرية والعاملين به"، ويديرها محمد نبيل - نائب مدير مشروع الابتكار الزراعي - جي أي زد ، ويشارك فيه "متحدثون" كل من :السيد" بلال حبش" نائب محافظ بني سويف ،المهندس طارق أبو بكر - رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية الدكتور محمد عفيفي - مدير مشروع الدعم الفني في وزارة التنمية المحلية،الدكتور محمود أبو العيون - رئيس وحدة الدراسات بالمركز القومي للتخطيطالاستاذ يحيي زويل - رئيس الإدارة العامة لتطوير أعمال الشركات في بنك القاهرة.

في حين تعقد الجلشة الثالثة تحت عنوان "تطوير صناعة التقطير واستخلاص مشتقات الزيوت العطرية وأهمية تطبيق فكر القيمة المضافة للتصدير" ويديرها الدكتور وليد رمضان - استشاري أول للإنتاجية والقيمة المضافة جي أي زد ، ويتحدث فيها كل من الدكتور: شاكتي شوكلا - مدير مركز تطوير العطور والنكهات (من الهند)،الدكتورة نرمين يسري عباس - مدرس الكيمياء - قسم كيمياء النباتات الطبية والعطرية - معهد أبحاث النباتات الطبية العطرية - جامعة بني سويف، المهندس الشحات سليم - استشاري مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية للتشريعات والعلاقات الحكومية ،الدكتور صابر هنداوي، استشاري أول في سيكم جروب، أستاذ النباتات الطبية والعطرية في جامعة هليوبوليس ، بجانب مداخلة " أونلاين " للدكتورة ماريان سليمان - صاحب ومدير عام شركة ومصنع M.C.C.

وتناقش الجلسة الرابعة موضوع "التجارة العالمية للنباتات الطبية والعطرية - من المزرعة إلى السوق العالمية"، ويديرها الدكتور تميم الضوي- نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية،والمتحدثون:الأستاذهاني حسين -المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ،الأستاذأحمد كمال - المنسق الوطني لمشروع الاتحاد الأوروبي - تجارة - منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ،الأستاذ مينا عيسى - مدير شركة ري شويس للاستشارات التسويقية،الدكتور محمود البنا - استشاري أول فير تريد - وشريك فير تريد أفريقيا،الأستاذة داليا قابيل - المدير التنفيذي لشركة كونسبت المنظمة للمهرجان.

إضافة إلى عقد جلسات تحت عنوان " اسأل الخبير" والتي يستضيفها الممشى السياحي ، وتتضمت4 جلسات : الأولى بعنوان "( آثار التغييرات المناخية الفرص والتهديدات)ويتحدث فيها : أ.د. محمد على فهيم- رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،أ.د.عادل محمود - عميد كلية الزراعة - جامعة أسيوط واستشاري مشروع تقنيات الري الحديث، بينما تناقش الجلسة الثانية الحلول العملية لتفتيت الرقعة الزراعية - توحيد الحيازات، ويشارك فيها د أحمد ماهر- استشاري تجميع الحيازات في ال جي أي زد، في حين تتناول الجلسة الثالثة موضوع "القيمة المضافة واستخلاص الزيوت "، ويتحدث فيها د . البسيوني عبد الله - باحث في النباتات الطبية والعطرية ومستحضرات التجميل،ود.صبري الشامي - استشاري معاملات ما بعد الحصاد للنباتات الطبية والعطرية، وتختتم بالجلسة الرابعة بعنوان " التسويق للنباتات الطبية والعطرية والزيوت" ويحاضر فيها ممثلون عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية