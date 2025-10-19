وكيل تعليم بني سويف يتابع سير الدراسة

واصلت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف جولاتها الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية.



و تفقدت اليوم مدرسة محمود حمد الرسمية لغات التابعة لإدارة بني سويف التعليمية ، حيث حرصت وكيل الوزارة على تفقد قاعات رياض الأطفال وحجرات الدراسة واطمأنت على انتظام الحضور بين الطلاب والمعلمين واطلعت على دفاتر تحضير المعلمين وسجلات الدرجات والغياب ، وكذلك التقييمات الأسبوعية الخاصة بالطلاب ، مؤكدة على أهمية متابعة مستوى تحصيل الطلاب بصفة يومية.



كما تابعت مستوى أداء الطلاب في القراءة والكتابة موجهة بضرورة الاهتمام بمهارات اللغة العربية

وخلال الزيارة التقت وكيل الوزارة بفريق المسرح بالمدرسة الذي شارك في فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية باوبربت " أرض الطيب" وتفاعلت مع الأطفال في حوار ودي موجه لهم الشكر والتقدير وللقائمين على تدريب فريق المسرح وإدارة المدرسة على الجهد المبذول والوصول إلى هذا الأداء المتميز الذي نال إعجاب الحضور خلال العرض بالممشى السياحي مؤكدة بأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات.