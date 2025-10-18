محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات النباتات الطبية والعطرية

افتتح الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،معرض النباتات الطبية والعطرية والذي ضم نماذج من النباتات الطبية والعطرية والزيوت والعطور المستخلصة منها ، ضمن فعاليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الرابعة ،والذي تستضيفه المحافظة تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية …من مصر إلى العالم"، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ،وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"،ووزارة الزراعة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، والعديد من شركاء النجاح العاملين في القطاع

شارك في المعرض العديد من العارضين والشركات والجهات والأجهزة التنفيذية والأكاديمية منها:التكتل المصري للاعشاب والزيوت العطرية ،معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية ،الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية لتجفيف المحاصيل،مشروع تحديث نظم الري لصغار المزارعين ،برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ،برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة ،شركة،فيدال،جامعة النهضة ،برنامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي اي زد،الادارة العامة للحاضنات الاليكترونية،البنك الزراعي المصري ،جهاز تنمية المشروعات ،محافظة المنيا ،بنك الطعام المصري ،مشروع تجارة الممول من الاتحاد الأوروبي ، إدارة السياحة

شهد افتتاح المعرض الذي أقيم بالممشى السياحي للكورنيش حضور:الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، السيد"بلال حبش" نائب المحافظ، الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا،اللواء عمروعبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،الدكتور هشام الهلباوي مساعدالوزيرة للمشروعات القومية والتنمية الريفية "نائباً عن وزيرة التنمية المحلية"،الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي"نائباً عن وزير الزراعة"،السيدة ريجانا كولمان، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي– مصر،السيد لوكا إيطر،رئيس مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا،الدكتورة هبة وفا، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"،الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ،المهندس أشرف الجزايرلي،رئيس غرفة الصناعات الغذائية،الأستاذ عبد الحميد دمرداش ،رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ،المهندس طارق أبو بكر، رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شركة فريدال، الدكتور حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لشركة سيكام، المهندسة داليا قابيل المدير التنفيذي لشركة كونسبت، الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ،وأعضاء البرلمان ورؤساء البنوك والجامعات والنقابات والأحزاب والتنفيذيين والعاملين في القطاع من مزارعين وشرکات تصدير ومقدمي الخدمات المختلفة وأعضاء اللجنة المشرفة على التنظيم

كما تضمنت الفعاليات زراعة شجرة بإحدى مناطق الممشى ، وذلك عنوان " الشراكة بين الحكومة المصرية ، وحكومات دول : ألمانيا، هولندا وسويسرا، لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية ، حيث عبر ممثلو تلك الدول والمنظمات الدولية عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ بني سويف ،على الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال ،والجهد المميز من القائمين على تنظيم المؤتمر ، بالتعاون مع الوزارات المعنية والشركاء من منظمات المجتمع المدني "محليا ودوليا "،التي تدعم جهود محافظات الصعيد في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة .

شهد فعاليات المؤتمر أعضاء اللجنة المنظمة : علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات، سعيد رمضان مدير الاعلام بالمحافظة، شيرين حسين مسؤول المكتب الفنى ، هند أحمد أمين عام المجلس الاستشاري للشباب ،محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان ، محمد طه - المكتب الفني، مصطفى صبحي - المجلس الاستشاري، ومكتب نائب المحافظ : محمد سيد مدير المكتب، وشيماء شعبان منسق اجتماعات اللجنة المنظمة، بجانب : لمياء العربي مدير المجالس واللجان ومروة هارون مدير مشروعات البنية الأساسية، السكان و،شريف حنفى لجنة إدارة الممش، ونيرة نبيل منسق الجهود المشتركة التنفيذية ، وأعضاء المكتب:إيمان نصر،هند عبد الفتاح،مي علي،زينب زكريا،محمد طه،محمود عبد المنعم

إيمان حسان)، ونهلة حمدي، رانيا سمير وحدة حياة كريمة، ومن ادارة الاعلام : سلمى عبد القادر مسئول التحرير الصحفي، ماجد فؤاد ،محمد الخشاب،أحمد رمضان ،أحمد سليمان، محمد أشرف، أحمد طه ،ومن المراسم والعلاقات: عصمت رمضان مسئول المراسم،محمد كامل ،عصمت رمضان.محمود صابر،أحمد رجب، وغيرهم .