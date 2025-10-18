محافظ بني سويف يفتتح فعاليات مهرجان ومؤتمر النباتات الطبية والعطرية

تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء،افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الرابعة ،والذي تستضيفه المحافظة تحت شعار "بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية …من مصر إلى العالم"،خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2025،وذلك بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"،ووزارة الزراعة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، والعديد من شركاء النجاح العاملين في القطاع

جاء ذلك في حضور :الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا،اللواء عمروعبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ،المهندس هشام الهلباوي مساعدالوزيرة للمشروعات القومية والتنمية الريفية "نائباً عن وزيرة التنمية المحلية"،الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي"نائباً عن وزير الزراعة"، ريجانا كولمان، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي– مصر، لوكا إيطر،رئيس مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا،الدكتورة هبة وفا، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ممثل الاتحاد الأوروبي،الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ،المهندس أشرف الجزايرلي،رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عبد الحميد دمرداش ،رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ،المهندس طارق أبو بكر، رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ورئيس شركة فريدال، الدكتور حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لشركة سيكام، المهندسة داليا قابيل المدير التنفيذي لشركة كونسلت، وأعضاء البرلمان ورؤساء البنوك والجامعات والنقابات والأحزاب والتنفيذيين والعاملين في القطاع من مزارعين وشرکات تصدير ومقدمي الخدمات المختلفة وأعضاء اللجنة المشرفة على التنظيم

حيث أشار محافظ بني سويف إلى أن المهرجان يعد أداة لتسليط الضوء على قطاع النباتات الطبية والعطرية باعتباره من القطاعات الواعدة و "تحقيق ريادة مصرية في مجال النباتات الطبية والعطرية على الخريطة العالمية" ويرتكز على رسالة واضحة هي تعزيز كافة حلقات سلسلة القيمة للنباتات الطبية والعطرية ، بدءًا من زراعتها وفق أعلى معايير الجودة، مرورًا بالبحث العلمي والتطوير، ووصولًا إلى التصنيع والتسويق العالمي، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جدیدة.

وأضاف المحافظ : سعينا لاستضافة المهرجان فى نسخته الرابعة ،حيث تعد محافظة بنى سويف من المحافظات الرائدة فى إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية وتهدف النسخة الحالية من المهرجان تسليط الضوء على تكنولوجيا استخلاص الزيوت وعمليات القيمة المضافة لمنتجات النباتات الطبية والعطرية من خلال الخبراء فی مجال تصنیع واستخلاص الزیوت ، وذلك بحضور عشرات العارضين من هذا القطاع الحيوي ما بين مزارعین، مصدرین، شرکات التصنیع، وباحثین وخبراء من مصر ودول أخري.

واستعرض المحافظ أهداف المؤتمر التي تتمثل في :تعزيز الروابط التجارية من خلال تعزيز التعاون بين المصنعين والمصدرين والمنتجين والقطاع المصرفي والجمعيات الزراعية- (ممثلى المزارعين) فضلا عن المستثمرين ومقدمی خدمات التكنولوجيا من اجل فهم متطلبات السوق العالمی، ونقل المعرفة والتكنولوجيا: تعريف المزارعين بأحدث التقنيات في مجال زراعة وتجفیف وتصنیع النباتات الطبية والعطرية لضمان الجودة والقيمة السوقية العالية، وتعزيز الميزة التنافسية:من خلال الترويج للمنتجات العضوية/شبه العضوية/ الآمنة

بالإضافة إلى تعزیز قدرات المزارعين وحملات التوعية حول أهمية الممارسات الزراعية النظيفة، بجانب تشجيع أهداف التنمية المستدامة: التوعية بأهمية استخدام مدخلات الانتاج العضوية وتقليل الاعتماد على المدخلات الكيميائية والتوجه لإعادة تدوير المنتجات الزراعية فيما يعزز من تقليل الهادر وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، فضلا عن دعم الصناعات القائمة: عرض منتجات الشركات المحلية المتخصصة في النباتات الطبية والعطرية،والزيوت الطبيعية، ومستحضرات التجميل،وتمكين المرأة فى قطاع النباتات الطبية والعطرية.